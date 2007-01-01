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Новость дня Общество

22 мая родилась основательница женской гимназии в Калуге Александра Салова

Что происходило в Калужской области 22 мая в разные годы.
08:00 сегодня
5 4228
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 22 мая.

1752 – в селе Ромоданово под Калугой вошел Рижский драгунский полк – усмирять крестьян заводчика Николая Демидова. Солдат побили «дрекольем и всяким оружием и гнали с великим боем». 200 солдат ранено, 59 крестьян убито.

1865 - в семье потомственных дворян родилась Александра Алексеевна Салова. До сих пор в Калуге существует здание (ул. Ленина, 79 - прим.ред.), где размещалась созданная ей частная женская гимназия ее же имени.

1910 – родился Николай Георгиевич Прозоровский (22.05.1910 – 20.11.1970). Член Союза художников СССР скульптор Прозоровский известен как автор памятника комсомольцам – подпольщикам в городе Людинове, бюстов Ивану Болотникову, Михаилу Кутузову. Работал над экспозицией музея Отечественной войны 1812 года в городе Малоярославце Калужской области. Похоронен в Калуге на Пятницком кладбище. К сожалению, в некоторых источниках месяцем его рождения называется март, но архивные данные указывают на май.

1997 – переулок Огарева переименован в Теренинский.

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история калуги
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Всего: 5 комментариев
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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