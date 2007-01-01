+16...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 21 мая в Калуге началась осада отряда Болотникова
Новость дня Общество

21 мая в Калуге началась осада отряда Болотникова

Что происходило в Калужской области 21 мая в разные годы.
08:00 сегодня
3 5255
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 мая.

1607 - в Калуге началась осада отряда под предводительством Ивана Болотникова (? –1608) войсками царя Василия Шуйского. После поражения под Москвой Болотников возглавил восставших в осаждённых царскими войсками городах Калуге (декабрь 1606 - май 1607) и Туле (май-октябрь 1607). Побеждённый 20(10) октября 1607 года, предводитель крестьянского восстания Болотников был сослан в город Каргополь (ныне в Астраханской области) и предан казни.

1781 по поручению Императорской Академии наук было предпринято путешествие Василия Зуева, в том числе через города Тулу, Калугу, Орел и другие. Итогом путешествий стала книга "Путевые записки Василия Зуева от С-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах", изданная в 1787 году. В книге имеется описание Калужской губернии и губернского города Калуги.

Новости по тегу
история калуги
eyJpdiI6InlCZDMxMStrR0FXYkNFdnFJaXdpWnc9PSIsInZhbHVlIjoiTzF1azF4OWgxWkJGL3JYeDJWMEQzbUxDZzlCY1UrSUlUMmF1ZStsbnpaYnoybkdCRmtDU1J6OUJ0NW45c2ZoRUwrTUltTHdWYVNtM3V0Nk83c1NGMkJlNmpIYzk1RS83d1Z3b3I5WkhFaW9lTHZJV2VmUEFCMnpRREc1VW5wb2k5ODN3Z3JscjQyczRuUzJMNm9ydTh2UzExSDR5NWYyWGlYaUtyY0RxMEVoVkdUL0haNWR3citUTWhCT0UyWWV6dHFXTnVGNnhuMXhINW1nd2o0S1U0L3FkSDZaTEJNOWdDbGdDUSs0Vjk2U2JKNEFOTnZpL3ByY2xveGt6dk9DMFp1RnBjRmdRZGNtMzZBS1IzVkVoUXQrQ1dNbi9IbWV3bE5SOVV3M3FSZWRKOS9kQ0JTUEtZajhTMFdMdFRBYXQ4R1pEeEJnWU5BSjV4VnUzZHBSQzNTNDdVTE01RE4rN1BsWHI3UnRRRm5UVlNKYkNFZXhpMVdvWGhMNG5ta01CZVkxNGE2NGhvVUNkb2xtOEt1djhkM2x6cHNWL0VQZGMreEFsTnNlSEw0eXMzR2tyTktiQW9DV0hOSmlKODk2Y3J6dkI4VXRGN2xpNm5ROGlnL210UE8vWDVoaG1RemhCTEs2Wm9VK2hQQWV6TWJlYjdEQm44dm9Sak96SjlmSS9aSkR1cmpyR3BmR1NtenNaK3pCN0s0d1BOMjV1bUVreFpaNG1WVGV3Q01qb0QzRGpXaENRbkdkeVMyanFsR2tEbkUveHFVVE1JTEJBQmdHZ1hhLzl6RzlTK21DT1JpZ1Q3MFZ0ZEY1a0JsenZEZU91ZHRpNmx3Qk9WcGhRRWJpV3p5RjFmUGJ2MmRTcmt5WVpMQzNzZFk0anZ1VDFpTzhmKy83ejJkd3pSdFdhRlhMRW85aDRYNzdpOE80RG1DblRVSmUray9tRjRwblQ0TytPVTFrLzhQdytxOU5vMEZscy9pdTZyYzRkb3FndmhobG5sTDcxWGszOVRhRmgwdDRiIiwibWFjIjoiMmI4MjI2YTg3YWQwOTU5YzU3M2E1NjE1NGRhMGJkNTIyYWIzMjhiODFmMGNjYTBjMjYyNWVjZGY4ZGFiNzdiYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhyOGxzOEU4enRObTVleHBBTTROdnc9PSIsInZhbHVlIjoieVBsOUsvRFRXVEowcldPM0xpbnh3WGo2RDNwS2ZOTGVUMndKenV1TVZRVm5vMUMzanFKNWc4N0U2eXlLNlpKT1dEOG9GMkUvM01zdzZad0FNZU8ySVUwZHVOb05NUnlpZTVRbjRjR0h0VGVLc01vSUtkRFkxMXVvbzVCdklOM1NTRlhKajFPczFNZ1hzb2x6Z0UwQkNmQWYwUVhOQWJDNWx1WTdSTW55c3BlZWhXdG5FZDd4cVFxclhqY1QrSVJPWUZpOTNCaEFkTGh2VU5aalRpbXE5Ujhrd2RzeVhaWU14STVlbEhXdHRmOGdWNVRRSjNTRXIyN05LTW53NGg2U1l2ZEJBNC9GdEc5WndQR2NkeDg4R2ZBYW03aUdJUjlzdUtrU1lmSVBvcER6STRtMFRYWGU1aGR5M2RTdXh6WjZ5dWxialpKWC93L0RsemFrL3RyaWY0YmtBR056TjlhSUNuZDRYM3FoWHVYMGtwcUxnc2dUeXh2TFUxSlFvRWw4UW8zV1hZTVhKNndkdGZtcHd1UnIzd1l1Q0p5b1VWaHlvdmlCOENJOTk4L0I3b05BWkZ2S29ieEdsNjlrMVRrb09WWlBsR01TM0hqTFRiQmY5SXB0TlNjRmZUa0dUamVKTU1BNTd1Wlh0WUFoVmxKSm5LbWlJMFlSMDliNVl6Y2lGcUtwZjZMM0NQNEZYQ0s0SEtBVVpGSk15TENaOTZmOG9Fb2JkUVo0WkllOFNKKzRCMjZuNWpiOHI0aWd0czVOZFc4MHFJRFBoYXdSb3p3MGNQTUdQZTJJVzlHcEUvaFZBZm9pT2ExUnB4L2xJbjc2ZXVFZC9PaEU3ZktqYVRNTXRncFVPVE5GdEFORnJ3d0loak1aYitIVk9Ka294SVEwaFNHNExWUnEvZy81Sm0ra1VscVd3NW5yTlNSVjdTS1dxZ1dZQVg4d3BGOHc0cGpsellsVTdBPT0iLCJtYWMiOiIzNjIxMjk2NTZmYTE3Y2Q5YjU5MGY4Y2Q1MTc4ZDI3ZjBmZDk3MTUwZGI1MDA2N2E4MDMwYzRlYzA3ZGYxYTFhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
26 оценили
4%
0%
81%
8%
0%
8%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNkYnhGZnprZUxpLzdMUHBRZXdUN1E9PSIsInZhbHVlIjoidU9iL0RIdTA1ak9tTWVpdUw4bDFkVnhxL0EwNG0zaElrU2g0b3lzdGxJZ0pHWXVxMUFaTEFlNjIrQUl1VFpJMEF0R1BjRnhtRFR3aVBqNEtWQWpkZjZGYmhjZXVCZSsyVEsrM2RnZ0k0S1FETXBoa2JGVXkzWlcwam4zTVoxL3l4aVg5Vlplc055bG9GWHQyWit3ODVvQWpiTjhJSXdxQ3VoaGIyWDVBbFJGb1UvdzhieW9CZDZZL3RNekpVc2NtWCtydUNjTlJUbGE1RXcvdVkrRnlTNDk4V2cxRTYxeXllYStQZDIxNjF1OEtKN2l0N1RqME5MTnVMblpQVHdmWmFhV3lQL1g3T2N6ZW9YWkljaTh0ZkVUaUx4b2w5M2hVa2ZzNDU0OEF5MWhRb3NwcGxGMDE1WHA2TTVHVTg1bGFZWmRmOWxVdjNDMXV4ZCszeEdvMDVDZmd2blZPb1BFdVZ6WDdCNldlK0pyWXZUOWE5eGljN1dJL0dOWXU4R2d2QXRIOUhWQlc0TStuR0NuSWFKSWs5bjBJekVnUEpPeVlUSkFDemRMYTN0aE5uMDFKcFpZK1dMNDZZb0wyOTZGV3lzSnpKbm9EOEx1WXVyL1FiQ1h6RjhsNnBmQVNlbVkxMjJ0UUZVWGNGVGc9IiwibWFjIjoiNDI0ZTEwZGVlNTdhYjg0YzNiOWUxYzNiNGYzZWEwY2E4ZTcxMTBmOGI4MDBmOGE2MjlmY2RjYWIyZTJhZmYzZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImY5OXZycHNncW9oWGhwSVZFd2lBM0E9PSIsInZhbHVlIjoiaGV5ZlZXelByYnlUaGlPUHcrdTErbTRxaXN1eHczVjA2dGViTkhLQng5L0FReW1vb2h2TmYzNXRFcm91dnBGMmRkVmJDT1ZITXVrS1VoeWtLWGtkajhCK1BMWVZyS2trWHhmQkNIVjVWTy8wKzN5VlRwZjNmVXp4b3BSUVdQVUdDNG4wbkFnYXFkNnphemRidmlFemdBUHJzeHN6cEYxQ2E4YVVZdjZURFpOMTArM2RrUDFmcW1nZU1SM0dYM0tIb05LTHBMeWRjWDJoL2Z1Vk00RUwvSzlueW1vVHhSSnVRNis0aklnQ09hVE9kbDRiaW1KUlRna3dBeFk5bzJPRWgxQ0lFYnNTM1pkQmZyRW9UQ2RtajdncGswTXIyUDBDVXN3a28rTTBDNGFvOVZwbTZ2ckdnNldWbDA0U3l2aTNpdVRDR2hhbjJuZ0hxbFlZcnZSQ2V4ZWhvY0s0ZkZFbnlkNkQrOXZHK2JOM040b3U2NlQzbjl3UTJQZHphV3h5WUxGSkxQUkNieHdDMlZDdlVJSjJqTnB2WXJ3UXVoU3ZKc2MrVXN4RmhEOUVoLzhFUnZLeG5rdVJpRUt6emhPUXFQYklXdTZUNk4rSFdKdnYrM3BSdzZHK3ljL2E5U3VINVNRc2wxcE5ldTg9IiwibWFjIjoiZmRhYjE3NGI0MzQyODc1OGViN2MwYjdiYTI4ZDMzOTczNWQ3YmRmMWRlZmVmY2E2ZmRjMjZlZGRmOTg4M2VkZSIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 13514
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 8761
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7191
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6128
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5097
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4212
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3149
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 2634
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 6491
Новости компаний
eyJpdiI6IjJhVllTUklmTncvSTltZzN6QW5UNGc9PSIsInZhbHVlIjoiMzRZRzFHNFhGbVFjZ0VXNWNzUXZ6L3I5bS9sMjFQNVNDRUxkQTJORGNNR1R6UERHdjlHVmNiNVZEcjlpa3BwWlBkckViK04wYkJQdWpHQkRkUVpaQUxnUm14MjIwZUYxZHhIV2lkbnJvVzNLVWduSjR4UTRnRDFrWkNiRnBKN0V2cDZKTWhvdVNQVFZnV3BzZUNmd1VKUWhhR3gvWkFBbDBZUUNVV21VZTBpTGwrOFpHL1I5YmxoUVlEbTh6dFN5dC83TUdaM2Vyb3pXNFlEaVk4R1paeTk5UDcwTHdDN1BrT0N0aVVUbThhempYN0QrcHRyL3pLQ2pkVVVFTUNmSHY2RDdmRWV6UWRCZ0VtdzgreWF3Y1VXN3ZWeGk2eDVWVDlRa3ZTVHRBUllnQlk0OUI4MCs1RTViMWR6OEZQN2ltUlh1aTFsYnFtdGFmOFdTOU9jdXUzNUhTZjBWbnFRdkExd0F2UGJrRVFOOS9EZGxPc2h1SjlTbUtMU1VxQmdCNHpCbnByQXQyYUdmc0ZGcklVY3NwZUkwODAvV0hPNnpJRUk0UGhQT2pRcWpsaUZReW1IcUtwbmhuMk9SeFBlUm9TdTFlSVNicGg5YmVJVEY0SjNZYnlHWS9MTDNiSm95elhFUkpLeExJNWhrUUs0MkdhWXlJWi9FNjltSEhRaDEvZHZTZ0tJa3hwQnAvUVFaaE9mQjJUNHRCTDhSQjZaSE42R3dOenZncWpMUGx0WWVIeXFkdzMzQWUxeUhsQXpvYkxGeHJvWlk0ZWFOSXR6V1A0Mzh4MlZkOXlsNi9yL1c5ejZvTS94REE4Sk9QZ3lUTTkyazBBUC94ZnFDSDBtZSIsIm1hYyI6IjNiZjU1YWJiNzJjZDQ4MTVhZTNlYWIzZmVjNDcwMzEyMDViMDVkM2VhZTNlZWZmYjcwMjQ0ZmQ4YTU5ZTQwOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 5613
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3131
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5047
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5914
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
Геннадич

Да все дворы и в Турынино убиты, ямы ужас. А куда делся Колесников???

...
eyJpdiI6Ikx5bStIdnlsbWRIdUtBS2xGcXdOQUE9PSIsInZhbHVlIjoiK1lDNndnVVV2NHoxOHc3UXpQVUR3dWJiQXMyK0ZtcS8wbFFLVDA0ZkQ5eEMyRDEwRHhUbzdwK21uaHo2OWNtYmlSU0FVRmhKejBybjBKR2l4UGc4Z0pidlNWTHJHTExsRXVxTUpOajFJK3E0aWxRbWxoWllmNUg0VmFqV1pndEh5K3N2MVRpSVhMVEdadWZIS3I0Tnlmb0gyMWVhY2dmRXRwWTlXSkUvY3VQQXZBVmRSYkdiMjJmenRpbFErazFuVFhjU0h1aitXaS9RNGZzWVRIYXFXNmFGUlkzRndZb2kwN0ZVSGVyT1NqY0swSmpKUXZFeEQyZE4wVk9LbnIyOVMyMmpzR2FCUkFrQU5PbW90SWh6RXY0dWJESHhBQXpoVGpCTm5PNWlVYzcxaG5JMThhTFlQeHpUTlhTMU9nalBtUHFvYzllWDBYNlV5elNudVVEZjZFa3BkTGJWNHhDWFByZFFETThmNHI1RDdEMjlzR2kwN3htQUlqblJuV3V3U1FmQmxuN0FrcnNpajVBZEtDeVV2dTVTQnVxOEYwSU5TY3hjWVlqdGZIZjRoRjE2VkRMYnRNakJYK053djhHS25TWVh0U1YxUmVURmIvN2MrZmF1VXlsdTc2RGhwSmErTEc5SkZRNWx5SXZ1dVpTQkFoSk5PWnJIM3I5Qk1lS0M0WUVEazdVZWdvN2M5RHUvbGcrbTVFNjBDdWF0TUlFdXMrck1FZHFMdGJVdHh6OHlYY2svZ2l3ZWJ3a3BMMHpQOHN1aUIvOG9MRFBpRFpGWGdsSWtZaXdFb3hCWGJzWjNxMUtHdVVyZkZLTEJKN2ZJaVBrSlhEWmorKzNqOFB2MDN6WGVyb3ZqTVVwSVc2WmJjTkVWbHU2bXhrZGVpeTdwUUh0d1NDaDNyTzgrWThPa1dCdGJhbEZ6RDkzTUpMOFIiLCJtYWMiOiI2ZGM1M2VkNjcyY2JkMWJhMzYyYTg2NzdlNGFhYmVlNWM0YmZhYjdkN2I0OGNkOGI1MjQ2ZmZhOTJjYTZkNDVkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjNtODZKRS9RUGQ5N0YxTEZLL1Q3UGc9PSIsInZhbHVlIjoicG9QdzQ1c0FPY2tlcnFNMXNNWklKM1dPVVlObVk1YlRNcjM5L2M4aG5xUjc1UU4yUHRMemFWQU83Ny9uY0cwNzBpU0ZNcjJPUmoxRUZ0ZWl5NlFaZldRN1lLMjU5SFNzT2M4alhrdUd6bXExcHdZWDhuY2ZJZkdEa1RWb0dWc1ZSWGoveFNoMEpDQ3BKNVBxSk5Jd0Rud0R5bnJxYlF4MFlWc2dSdlVRbGg5SWNjSGtwVnozNnZqVFcvQ0VRaGlqSGZZM0pqd1JJNVREUWl0bTlwcjlmOEk2LzRvZElma0xleEtJSEY1WVp4dXRYSHREMmZTRHJRN2Ricmljd1FTbDVvdUhKVkpzQ3JJQ0hWdGwwWVEzdFMxQnRuL1NjeWh4RzNraEZUTE5UUjRSWFZHOVdJM0tLaktBVTEvaEVMYnZ5VlV3eXNGWXV0M3RvaFBmRXJ2ek1ReDBncXZYNlFsMlkyRzl6TzJCWXQ2TjZSV3ZESk05STRFTnFTR2lweDhvaDJpMXhEa3FJamswWVR5NVB3eEt0U21TM0pHbERSSmVWU0JHbGJ2MEM0MmoxZVY3c1FTczY4WHFrTEk5eXFtdCIsIm1hYyI6ImVmNzZlNWNmOWNjZDU1ZjU0OGRmZmI3NDI4OWYxNWQ5YzU5OWYxOTBiYzRiMjQxMzA2NTk1ZDdkYjRiNTIzNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+