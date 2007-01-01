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Новость дня Общество

20 мая в Калуге открылся парк при кинотеатре «Центральном»

Что происходило в Калужской области 20 мая в разные годы.
08:00 сегодня
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 20 мая.

1798 – «Здел(ал)ся пожар в Казмыдемьянской улице сгорела одна изба; и в ней два мальчика и одна девочка оной 11 лет др(угому) 3 год(а) мальчику 5 лет». (источник - записки купца Губкина)

1922 - в Калуге организовано отделение государственного акционерного общества "Хлебопродукт". (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1932 - УНИЧТОЖЕН ВРАГ - ФАБРИЧНЫЙ БРАК. Троицко-Кондровские фабрики долгое время не могли избавиться от выпуска низкосортной бумаги. "Заявка на импорт была нами вычеркнута" - написал в своем письме ударник хозрасчетной бригады сеточников И.П.Калугин. Наконец Троицкая фабрика стала выходить из прорыва. Сначала над директором фабрики Павлом Наумовичем Корчагиным в Союзбумаге посмеялись, когда он заявил, что выпустит бумагу не хуже японской. И вот это время пришло: бумага 1-го сорта, не уступающая "японке" сделана! (Из очерка А.Южанина "Троицкая японка", "Рабочий путь" за 20 мая).

1943 – «20 мая открывается парк при Центральном кинотеатре. Сейчас идет работа по художественному оформлению парка: пишутся лозунги, панно, установлены газетные витрины, заканчивается ремонт танцевальной площадки. В парниковом хозяйстве выращено до 50 тыс. летних цветов, которые уже рассаживаются по клумбам и газонам парка». («Коммуна», 16.05.43)

1992 – утвержден статус именной медали Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича (20(7).09.1900 – 28.03.1981), известного русского исследователя, ученого-естествоиспытателя. В 1964-1969 годах он возглавлял отдел радиобиологии и генетики Института медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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