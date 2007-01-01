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19 мая родился житель Калужской области Константин Паустовский

Что происходило в Калужской области 19 мая в разные годы.
08:00 сегодня
3 4438
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 19 мая.

1780 – Казенная палата слушала предложение калужского наместника господина Кречетникова о выплате советнику гражданской палаты П.Р. Никитину денег на прогоны, т.к. ему «поручено назирание … за казенными строениями, для чего он и будет наезжать в… города (губернии) над производством оных надсматривать но дабы … по казенным переездам не навлечь ему неследуемых издержек … на прогоны выдать 100 рублей …»

1874 – родился Петр Гермогенович Смидович (7(19).5.1874 – 16.4.1935), государственный и партийный деятель. Жил в Калуге после отбытия ссылки, работал инженером на электростанции, заведовал устройством сети уличного освещения города.

 

1892 – в Москве родился Константин Георгиевич Паустовский (19(31)05.1892 – 14.07.1968). В 1911 в киевском литературном журнале он опубликовал свой первый рассказ. Около 15 лет прожил в Тарусе, называя ее «местом плодотворного вдохновения», а жителей «талантливыми и неожиданными, трудолюбивыми и острыми на язык». В Тарусе Паустовский написал три автобиографические повести: «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и др. произведения. Паустовскому принадлежала идея создания литературного альманаха «Тарусские страницы» (Калуга, 1961). В Калуге писатель был в 1956, 1967 (вместе с И.Л. Андронниковым) и в 1961. По собственному завещанию похоронен в Тарусе. 31 мая 2012 года в день 120-летия писателя здесь открылся мемориальный Дом-музей К.Г. Паустовского. На набережной Оки в Тарусе установлен памятник писателю.

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Всего: 3 комментария
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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