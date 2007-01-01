16 мая родился художник Олег Павлов
Что происходило в Калужской области 16 мая в разные годы.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 16 мая.
1912 - в селе Абрамовское Боровского уезда открылась земская библиотека.
1921 - родился Олег Борисович Павлов (1921 - 2014) Художник, живописец и исследователь, потомок (правнук) великого русского художника-пейзажиста Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897). В Малоярославецком музейно-выставочном центре есть экспозиция «Великое родство». Олег Павлов подарил городу Малоярославцу свои картины, личную библиотеку, семейные реликвии. Они стали основой экспозиции музейного центра.
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