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Новость дня Общество

14 мая в Калугу приехала императрица Мария Федоровна

Что происходило в Калужской области 14 мая в разные годы.
08:00 сегодня
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 14 мая.

1395 - родился преподобный Пафнутий Боровский (1395 – 1477), игумен, основатель Пафнутьев Боровского монастыря (1444). До самой Смуты XVII века семейное предание русских царей считало преподобного Пафнутия покровителем царской семьи.

1826 – Калугу посетила Императрица Мария Федоровна для встречи возвращавшейся из Крыма великой княгини Елизаветы Алексеевны. В этот день в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги Императрица стояла на литургии, в память об этом событии здесь было устроено Царское место. Калужскую губернию, Святые места Калужской земли, Свято-Троицкий собор посещали император Александр I вместе с Николаем Павловичем – будущим Николаем I (1816, 1817), император Николай II (1904).

1950 – состоялось открытие Калужской городской библиотеки им. Н. А. Некрасова. Располагалась она тогда в небольшом одноэтажном деревянном доме на улице Фридриха Энгельса, 23. Имя Н. А. Некрасова было присвоено ей в 1953 году. Затем библиотека была перенесена на улицу Фабричную, 14 (сегодня — улица Болдина). Это здание библиотеки посетила жена писателя Н. Островского Раиса Порфирьевна Островская, где она встретилась с читателями и коллективом, — это навсегда вошло в историю библиотеки. С 1982 года библиотека располагается по адресу: улица Никитина, д. 81.

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Всего: 5 комментариев
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