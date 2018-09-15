Калужане путешествуют: «Нас позвал Тибет»

Оксана и Олег НОСОВЫ рассказали о своём «радужном» путешествии по священным местам буддизма.

— Об этой поездке мы мечтали 20 лет, хотя в общем-то и не очень любим зарубежный отдых. У меня был один незапланированный выезд в Бразилию, а для Олега поездка в Тибет — заграничный дебют. Наша семья предпочитает каждый год бывать в Карелии — в местах, где практически нет людей, где можно побыть наедине с самим собой. Мы любим проводить время на природе, сплавляться по рекам на байдарке, — рассказывает Оксана. — Когда-то прочли книгу Лобсанга Рампы о Тибете «Третий глаз». Она запала в душу. Создалось впечатление, что Тибет — это несбыточная мечта.

Мечты сбываются

— Много лет спустя, чтобы выйти из тяжёлой стрессовой ситуации, я увлеклась дыхательной гимнастикой, медитациями Ошо. Медитируя, я рисовала свои состояния. Я не художник, рисую как могу. Ко мне стали приходить невероятные видения, образы. В какой-то момент на рисунках появились Будда, странные треугольные горы и радуги. А потом возникло чёткое ощущение, будто нахожусь в монастыре в Тибете. В такие моменты на меня находило невероятное умиротворение. Тибет нас будто звал! Поездка в Китай очень дорогая, но так сложились обстоятельства, что деньги пришли сами: вернулась часть налога от продажи наследства.

Олег при планировании поездки поставил супруге лишь одно условие — в маршрут обязательно должны входить старинные монастыри.

— Я нашла йога-мастера, который вёз в Тибет своих учеников. В тур входили и горы, и монастыри, и священная гора Кайлас, и занятия йогой. Визу сделали сначала в Китай, а потом ещё и в Тибет. Но без гида туда не попадёшь. Перед поездкой мой мастер тайцзицюаня (один из видов ушу. — Прим. автора), у которого я занималась 11 лет, посоветовал взять с собой рисунки. Я очень удивилась и спросила его: «Зачем?». На что он спокойно ответил: «Покажешь их ламе». Я сделала их фото. Уже по дороге в Тибет с моими рисунками начались чудеса. У нас была техническая пересадка в другой лайнер, и фотографии чуть не потерялись. Хорошо, что стюард их нашёл.

Все перевалы увешаны флажками с молитвами. Считается, когда ветер колышет флажки, боги читают молитвы.

Эти глаза напротив

— Первый раз я летел на самолёте так долго (10 часов), но дорогу перенёс хорошо, — вспоминает Олег. — А когда мы приземлились в Лхасе (бывшая столица независимого Тибетского государства), у меня началась «горняшка», так как город находится на высоте 3650 м.

— Ощущение, что ты пьяный, — добавляет Оксана. — То тебе весело, то у тебя голова кругом идёт, то подташнивает.

— Нам дали 2 дня на адаптацию. Ведь все монастыри находятся на высоте 4,5–5 тысяч метров над уровнем моря.

Чтение монахами мантры потрясает.

— Лхаса — небольшой уютный городок с узенькими улочками. Мы жили в старинной его части. Тибетцев я заметила ещё в самолёте. Представьте себе: сидит группа людей, и вдруг ты видишь среди множества глаз какие-то тёплые, добрые. Человек, встречаясь взглядом, непременно улыбается и смотрит на тебя так, будто ты его самый лучший друг. Может быть, потому что мы иностранцы. Китайцы, например, частенько с нами фотографировались.

В первый же вечер мы осмотрели храм Потала — грандиозный большой комплекс среди гор.

Я думала, поскольку Тибет — буддийская страна, мяса здесь не едят и, соответственно, не продают. А в местном ресторанчике в меню оказалось много мясных блюд. Более того, было сложно найти что-то вегетарианское.

— Пища там тяжёлая! — комментирует Олег. — Приходилось принимать лекарства, чтобы не прихватило желудок.

— А я научилась есть палочками левой рукой! — смеётся Оксана. — Нам удалось отведать знаменитый масляный чай. Он готовится из ячменной муки. Её заливают кипятком, добавляют молоко и масло. В зависимости от того, в какой части Тибета вы находитесь, могут добавить немного сахара или соли. По вкусу чай напоминает наш кофейный напиток, который прозвали «иго-го».

Собакоподобных львов часто изображают на стенах храмов.

Обычаи и нравы

Удивил путешественников быт.

— В Тибете проблемы с водой, в пригородных кафешках руки предлагают мыть в тазиках. Туалетов по дороге нет. Нужду туристы справляют в чистом поле. А природа там сильно отличается от нашей — вместо раскидистых деревьев чахлые кустики… И никто не стесняется, к таким вещам относятся просто.

Поездку совершали в сезон дождей. Нас предупреждали, что будет холодно. Мы взяли с собой зимние шапки. Но с погодой повезло.

— Днём воздух прогревался до 30 градусов, ночью температура опускалась до 7, — добавляет Олег.

— Да, днём жарко, а ночью надеваешь зимнюю куртку. Я даже варежки носила! — говорит Оксана.

Всю поездку путешественников сопровождала радуга. Они видели её неоднократно в самых разных местах.

Возле домов сушится кизяк, на котором отапливают дома и готовят пищу.

Медитирующие псы

— На второй день нас повезли в два монастыря, — продолжает Оксана. — Сразу же обратили внимание, что дороги идеальные! В дождь мы попали в пробку — так её ликвидировали в течение часа.

— Сначала — в действующий монастырь Ганден. Мы попали на службу. Чтение мантры меня просто потрясло. Я не могла уйти оттуда. Буквально на себе ощутила, как действует мантра, как очищается моё сердце. Это было такое светлое чувство!

При буддийских монастырях живёт много животных: собаки, кошки, коровы. Собаки ни на кого не лают, такое ощущение, что они тоже медитируют.

У храма мы заметили паломников, делающих простирания (особые поклоны в буддизме). С молитвой они преодолевают метр за метром, приближаясь к святому месту.

В Тибете окна на домах и храмах обрамлены чёрным. Часто можно встретить изображения странных существ — зубастых, пучеглазых собакольвов. Их чтут. Считается, что эти существа и чёрный цвет защищают дом от зла.

— У любого тибетского храма торгует много лавочек. Но 90% того, что в них продаётся, подделка, — показывает фотографии Олег. — Я даже дерево на зуб пробовал, чтобы нас не обманули. Уж больно там дурят.

Тибетцы любят торговаться, для них это целый ритуал, настоящий спектакль. Позже и мы этому научились. Например, они называют цену 300 юань, ты им сразу — 100. Не соглашаются — машешь рукой и уходишь. Продавец бежит за тобой следом, уговаривает. Видно, ему самому это нравится.

Сувенирные лавчонки в Тибете повсюду. Но нужно уметь торговаться.

Оксанку тибетцы так полюбили, что всё время ей язык показывали. Оказалось, они так делают, только когда к человеку расположены.

— Помню, как-то идём по монастырю, навстречу — монах, вроде взрослый человек, серьёзный, а мне язык показывает, — говорит Оксана.

В знак особого почтения тибетцы показывают язык.

Лесенка улыбок

— Мы побывали в пещерном комплексе Драк Йерпа, там медитировали настоящие тибетские гуру. Его ещё называют местом 108 пещер. Чтобы попасть в священное место, выстраиваются огромные очереди, — рассказывает Олег. — Час с билетами стояли. Но это того стоило! Бетонная лесенка ведёт от одной пещеры к другой. К каждой пещере пристроен маленький храм. Внутри стоят статуи Будды, можно зайти, поклониться. Постепенно, переходя от храма к храму, паломники поднимаются всё выше и выше. И вот нам осталось посетить последний двухэтажный храм. Силы на исходе. Вдруг Оксану под руку взял монах, приободрил, что-то начал говорить.

— Я этого не помню, высота — около 5 тысяч. Плохо себя чувствовала, у меня сильно болели глаза, кружилась голова, — признаётся Оксана. — Первым в пещеру зашёл Олег, я поднялась на второй этаж и тут встретилась взглядом с монахом. Он подошёл, взял мои руки в свои ладони и что-то начал говорить. Мне так в этот момент стало радостно и хорошо! Он мне знаками показывает — мол, проходи дальше. А я в этот момент вспоминаю про свои рисунки. Говорю: «Подождите, подождите! Мне надо вам кое-что показать!» Он хотя и не понял по-русски, но стоит, ждёт. Я копаюсь, копаюсь в сумке, а потом протягиваю фотографии. Он их взял, стал рассматривать, а потом собрал в стопочку, поднёс к статуе Гуру Ринпоче (буддистский йог и гуру древности. — Прим. автора), приложил к ней и отдал мне. Сбылось предсказание моего мастера, я с благодарностью в сердце вышла из пещеры, где медитировал Гуру Ринпоче. В этот момент мне стало так радостно и весело, что я расхохоталась… На весь храм! Благо в буддийском храме это считается нормальным. Такой у меня был избыток чувств — хохочу, не могу остановиться, а уже надо спускаться обратно. Вижу беспокойные глаза тибетцев, и я им, смеясь, говорю: «Таши делек!» — «Здравствуйте» по-тибетски. Они видят, что со мной всё в порядке, и тоже начинают смеяться. У меня было ощущение, что выросли крылья, появилась лёгкость, прошла горная болезнь. Весь обратный путь я улыбалась и восклицала встречным паломникам: «Таши делек!»

Миссия выполнима

– Целью нашего путешествия был обход вокруг священной горы Кайлас, — продолжает рассказ Олег.

Именно сюда приезжают паломники со всего света для совершения коры — ритуального обхода горы. Добираясь до святого места, путешественники видели, как среди хилой горной растительности пасутся яки, козы и куланы.

— Мы посетили два священных озера — Ямдрок и Манасаровар. Из них даже можно пить воду. Приезжаем к одному — всё в тумане, воды не видно. Постепенно туман рассеивается, проступают очертания озера. Здесь тебя накрывает состояние всеобщей любви, — говорит Оксана.

У озера мы встретили много тибетцев в национальной одежде. Они фотографируются с туристами за денежку.

Калужане совершили кору вокруг Кайласа.

Кора вокруг Кайласа составляет 53 километра. Это расстояние мы прошли за 3 дня. Не все готовы преодолеть такой путь пешком, многие предпочитают проехать часть маршрута на автобусе.

— Мы настроились на то, чтобы пройти кору полностью. Наша группа часть пути проехала, а мы вдвоём налегке — с собой только рюкзаки — пошли. Нас заверили, что потеряться здесь невозможно, тропа широкая. И это действительно так. На пути стоят чайные домики и палатки, в которые можно зайти отдохнуть, перекусить. Сотовая связь в горах прекрасно работает. Молодёжь шла, не отрываясь от телефонов. Тем, кому тяжело, предлагали доехать до перевала на лошади. Мы брали с собой глиняные свистульки, чтобы оставить их в знаковых местах, например в монастыре у Кайласа (Олег и Оксана — мастера народного художественного промысла глиняной игрушки. — Прим. автора). На одном из перевалов выше 5 тысяч метров над уровнем моря было так славно, солнечно! Я решила, что именно здесь останется одна из игрушек. Но когда достала её и свистнула, меня облепили ребятишки. И все игрушки, какие у меня были, им раздарила. И вдруг вижу — один грустный малыш стоит в стороне. Олег тоже обратил на него внимание, достал ещё одну игрушку и отдал ребёнку. Дети были такие счастливые! На пути к священной горе есть Долина смерти. В тот момент, когда мы туда попали, её накрыло пеленой тумана. Ощущения жутковатые. Здесь каждый человек должен оставить что-то: волосы, ногти, старую одежду. Взамен небеса выполнят какое-то желание. Олег оставил тельняшку, я — прядь волос. Я просила духовные существа помочь в моём развитии, чтобы избавиться от всего негативного, что накопилось внутри меня.

Олегу и Оксане удалось совершать кору. Уставшие, довольные, не чувствуя ног, они догнали свою группу…

Вся поездка заняла 18 дней. Когда калужане улетали из Тибета, в небе сияла радуга, которую так любит рисовать Оксана.

Древний пещерный храм Кунлунг («Серебрянный дворец») в долине Гаруды. Кунлунг считался центром древнего государства Шанг Шунг.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.