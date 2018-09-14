Солдатские матери собрались в Козельской дивизии

Два раза в год — в конце зимы и в конце лета — возле находящегося в самом центре Козельска КПП 28-й гвардейской ракетной Краснознамённой дивизии собирается пёстрая толпа.
Из Калуги, Москвы и Магадана
Родители солдат приезжают, чтобы посмотреть, где и как проходят службу их сыновья. В основном здесь служат москвичи, есть ребята из Калуги, иногда сюда попадают издалека. В этот раз к одному из солдат бабушка прилетела аж из Магадана.
Слёт солдатских матерей — официальное мероприятие, которое уже несколько лет регулярно проводится во всех частях Ракетных войск стратегического назначения РФ. Встреча с командованием, концерт, экскурсия по части и, конечно же, долгожданная встреча с детьми. После официальных мероприятий солдаты, к которым приехали родители, уходят в увольнение до восьми вечера.
Замполиты
Воспитательная работа с военнослужащими срочной службы — сфера ответственности всех офицеров, но прежде всего — заместителей по работе с личным составом. Сами себя они по старинке называют замполитами. Главный воспитатель 28-дивизии — полковник Юрий Загинайко. Настоящий богатырь, родом из Краснодарского края. В Козельск приехал не так давно из Сибири — у офицеров не принято подолгу засиживаться на одном месте.
Он не отрицает, что проблемы с личным составом в части периодически случаются: при компактном скоплении такого количества молодых парней это неизбежно. Однако решать их нужно, по его мнению, сразу, на месте — непосредственно с командиром того подразделения, где служит сын. Для этого, собственно, и проводятся слёты солдатских матерей, которые офицеры из своей извечной тяги к сокращениям тут же стали называть «ССМ».
|— Мы не святые, у нас тоже есть недостатки. И живём мы в обществе, тоже далёком от идеала. Поэтому давайте выявлять проблемы и решать их вместе, — призывает родителей полковник Загинайко. Он чётко понимает разницу между теми, кто искренне хочет улучшить условия службы для своего сына, и теми, кто ищет повод для так называемого хайпа — искусственного раздувания скандала в личных или политических целях.
Солдатский быт
«Увольнение — это не норма довольствия», — любят повторять командиры, намекая на то, что отпускать солдата за пределы части — их право, а не обязанность. Однако, если солдат служит добросовестно, он может ходить в «увал» довольно часто. Но вот в Калугу уезжать нельзя — приходится довольствоваться тем скромным набором развлечений, что есть в самом Козельске.
Кстати, местные жители соседству с военными только рады. На них тут ориентируется весь местный сектор услуг — от школы йоги для жён офицеров до посуточной сдачи комнат солдатам, к которым приехали их девушки.
Вопрос, интересующий всех родителей в первую очередь, — питание. Как кормили в Советской Армии, служившим рассказывать не нужно. Сегодня всё изменилось в корне: на смену поварам — таким же солдатам срочной службы — пришли гражданские специалисты. Вместо раздачи еды в бачках — шведский стол, где каждый может выбрать себе то, что ему больше нравится, включая салаты.
Другой вопрос родителей связан со спецификой РВСН: могут ли солдаты подвергнуться облучению? Ответ более чем убедителен, хотя и немного циничен: все объекты спроектированы таким образом, чтобы их не смогла засечь своими техническими средствами разведка противника. Так что уж чего-чего, а радиации здесь точно нет.
Ещё одна важная особенность Российской Армии — солдаты служат ровно 365 суток и увольняются не по прихоти начальства, а точно в день призыва. Но, как и в Советской Армии, время нахождения на гауптвахте в срок службы не входит. Однако «штрафников», по счастью, совсем немного.
Намоленное место
Рассказ о Козельской ракетной дивизии был бы неполным без описания духовной жизни этого места. Связана она в первую очередь, конечно же, с мужским монастырём Оптина пустынь. Здесь бывали Достоевский и Гоголь, а сейчас на парковке перед монастырём нередко можно встретить авто с кремлёвскими номерами. Как разбросанные в лесах пусковые связаны с Генштабом в Москве, так и Оптина имеет свой прямой канал со столицей.
Но не только Оптиной славен Козельск. В самом городе находится 12 действующих храмов. Один из них, с мощами 16 святых, — на территории самой дивизии. Настоятель храма — помощник командира по работе с верующими иерей Николай Кузнецов. Это официальная должность, введённая приказом министра обороны в 2010 году после Указа Владимира Путина о возрождении института штатного военного духовенства.
Военнослужащие срочной службы ходят в церковь охотно — даже те, кто на гражданке не был религиозным. Отчасти это скрашивает быт, отчасти помогает спасаться от неизбежного спутника солдата — одиночества.
В 1996 году дивизию посещал патриарх Алексий II, а в 2016-м в дивизии побывал самый известный старец России схиархимандрит Илий — духовник патриарха Кирилла.
|— Мы всегда выходили победителями не потому, что самые умные или сильные, а потому, что наши предки умели каяться и менять жизнь в сторону добра и истины, — говорит отец Николай.
На том и стоим.
Для родителей устраивают массовые экскурсии в часть два раза в год.
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