Александр Иванов поздравил Тулу с днем рождения

10.09.2018 11:18 336

8 сентября Тула отметила свой 872-й день рождения.

В составе калужской делегации поздравил туляков с Днём города Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ.

– Один из старейших городов России, важнейший центр ее индустриальной и оборонной мощи, родина сильных и мужественных людей – такой видят Тулу ее ближайшие соседи – калужане, – отметил в своём выступлении Александр ИВАНОВ, – мы от всей души радуемся вашим успехам и высоко ценим дружественные контакты, сложившиеся между нашими городами!

Глава городского самоуправления Калуги провёл рабочую встречу с Главой Тулы Юрием ЦКИПУРИ, в ходе которой обсуждались вопросы развития двусторонних отношений.

Руководители городов обменялись опытом, обсудили вопросы, касающиеся приоритетных направлений работы органов местного самоуправления, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества. Юрий Цкипури рассказал о ходе благоустройства городских пространств, реализации программы «Современная городская среда», «Народный бюджет», о ремонте дорог и тротуаров, открытии спортивных и образовательных учреждений.

– Между нашими городами давно установлены дружеские связи, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – налажено конструктивное сотрудничество и между Городскими Думами Калуги и Тулы, в скором времени мы планируем пролонгировать соглашение о сотрудничестве между представительными органами наших городов.