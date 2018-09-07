Лечение урологических заболеваний в клинике Ассута (Израиль)

Частная клиника Ассута находится в Тель-Авиве. Ее основной специализацией является хирургия, в том числе урологическая. Здесь работают только лучшие урохирурги Израиля. Больше половины из них – профессора и заведующие отделениями крупных государственных медицинских центров.
Сотрудничая друг с другом в рамках экспертных групп, урологи клиники Ассута разрабатывают персонализированные программы лечения, обеспечивая уход высочайшего качества и наилучшие из возможных результатов. В клинике проводятся минимально инвазивные и роботизированные хирургические процедуры в рамках лечения различных урологических заболеваний, включая рак простаты, рак мочевого пузыря и т.д.
Какие урологические заболевания лечат в клинике?
Израильские специалисты из клиники Ассута предлагают современное лечение в следующих областях:
Преимущества лечения урологических заболеваний в Израиле, в клинике Ассута
Процедуры, проводимые в отделении урологии клиники Ассута
Отделение урологии клиники обладает современными операционными залами с новейшим оборудованием. Урологи из многих других медицинских учреждений Израиля направляют сюда тех пациентов, кому требуются сложные хирургические операции.
Специалисты клиники – это ведущие урологи страны, работающие по узкоспециализированным направлениям, регулярно принимающие множество амбулаторных больных и оперирующие в условиях как амбулатории, так и стационара. Отделение урологии Ассуты специализируется на следующих операциях и процедурах:
Чтобы узнать подробнее о лечении в Израиле и записаться на прием к специалистам клиники Ассута, обратитесь на сайт клиники.
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