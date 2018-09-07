Лечение урологических заболеваний в клинике Ассута (Израиль)

07.09.2018 11:41 563

Частная клиника Ассута находится в Тель-Авиве. Ее основной специализацией является хирургия, в том числе урологическая. Здесь работают только лучшие урохирурги Израиля. Больше половины из них – профессора и заведующие отделениями крупных государственных медицинских центров.

Сотрудничая друг с другом в рамках экспертных групп, урологи клиники Ассута разрабатывают персонализированные программы лечения, обеспечивая уход высочайшего качества и наилучшие из возможных результатов. В клинике проводятся минимально инвазивные и роботизированные хирургические процедуры в рамках лечения различных урологических заболеваний, включая рак простаты, рак мочевого пузыря и т.д.

Какие урологические заболевания лечат в клинике?

Израильские специалисты из клиники Ассута предлагают современное лечение в следующих областях:

онкоурологические заболевания;

сексопатология;

минимально инвазивные (роботизированные и лапароскопические) урологические операции;

заболевания предстательной железы;

реконструктивная оперативная урология;

эндоурология и лечение мочекаменной болезни;

недержание мочи.

Преимущества лечения урологических заболеваний в Израиле, в клинике Ассута

Органосохраняющее лечение. Хирурги-урологи клиники при возможности проводят операции с сохранением пораженного органа. К органосохраняющим вмешательствам относятся операции трансуретральной резекции мочевого пузыря (ТУР), частичная нефрэктомия и т.п.

Хирурги-урологи клиники при возможности проводят операции с сохранением пораженного органа. К органосохраняющим вмешательствам относятся операции трансуретральной резекции мочевого пузыря (ТУР), частичная нефрэктомия и т.п. Проведение сложных уникальных операций. Врачи клиники обладают достаточным опытом для проведения хирургического лечения сложных форм гипоспадии и других врожденных патологий мочеполовой системы у детей. При удалении мочевого пузыря в Израиле может быть выполнена его реконструкция по методу Neobladder.

Врачи клиники обладают достаточным опытом для проведения хирургического лечения сложных форм гипоспадии и других врожденных патологий мочеполовой системы у детей. При удалении мочевого пузыря в Израиле может быть выполнена его реконструкция по методу Neobladder. Использование новейших технологий. В клинике имеется робот-хирург «Да Винчи», с помощью которого выполняются операции при раке простаты и другие хирургические вмешательства на мочеполовой системе. Такие операции отличаются меньшим процентом осложнений и более быстрым восстановлением.

В клинике имеется робот-хирург «Да Винчи», с помощью которого выполняются операции при раке простаты и другие хирургические вмешательства на мочеполовой системе. Такие операции отличаются меньшим процентом осложнений и более быстрым восстановлением. Отличные бытовые условия для пациентов. Атмосфера клиники Ассута совсем не похожа на больничную. Пациенты отделения урологии размещаются в комфортабельных отдельных палатах. По желанию они могут получить услуги личного анестезиолога, сиделки и персональной медсестры. Для тех, кто намерен совмещать лечение с работой, имеется бизнес-центр. В здании клиники располагаются магазины, кафе и рестораны. Здесь есть уютные зоны отдыха для пациентов и их гостей. С детьми работают больничные клоуны из волонтерских организаций Израиля. Близкие люди пациентов в ожидании окончания операции находятся в комфортабельном зале ожидания, снабженном электронным табло. На табло в режиме реального времени появляется информация об этапах операции.

Процедуры, проводимые в отделении урологии клиники Ассута

Отделение урологии клиники обладает современными операционными залами с новейшим оборудованием. Урологи из многих других медицинских учреждений Израиля направляют сюда тех пациентов, кому требуются сложные хирургические операции.

Специалисты клиники – это ведущие урологи страны, работающие по узкоспециализированным направлениям, регулярно принимающие множество амбулаторных больных и оперирующие в условиях как амбулатории, так и стационара. Отделение урологии Ассуты специализируется на следующих операциях и процедурах:

операции на почках, надпочечниках, мочевом пузыре и предстательной железе;

аутотрансплантация (пересадка органов и тканей с одной части тела на другую);

отведение мочи с формированием искусственного мочевого резервуара;

операция по формированию искусственного мочевого пузыря;

лапароскопические и роботизированные процедуры;

лазерная хирургия;

реконструктивная оперативная урология;

хирургическое лечение реноваскулярной гипертензии;

сексуальная дисфункция;

мочекаменная болезнь;

недержание мочи;

онкоурология (онкологические заболевания мочевыводящих путей и мужских половых органов);

вазэктомия.

Чтобы узнать подробнее о лечении в Израиле и записаться на прием к специалистам клиники Ассута, обратитесь на сайт клиники.