«Один год на огороде поработаешь – профессором станешь!»

Постоянная участница выставки Нина МАТРОСОВА демонстрировала гостям 51-сантиметровый китайский огурец, а также потчевала домашним вином и яблоками. — У меня два участка: один — небольшой — около дома, второй — за городом, в деревне Галкино. У меня растёт всё: от плодовых деревьев до винограда. Выращиваю 4 вида винограда. Есть распространённый неукрывной сорт «изабелла». Из него обычно и делаем вино. Остальные все сорта приходится накрывать, например, «кишмиш». Укрываю виноград так же, как и розы: плети опускаю на землю, сверху стелю лапник, а затем — тонкий укрывной материал. Виноград — растение капризное. Сильно укутаешь — загниёт, плохо укроешь — вымерзнет. Хотя лоза не так страдает от холода, как от перегрева — начинает преть. Для того чтобы виноград дышал, я вкапываю рядом с ним 5-литровую бутылку, у которой обрезаю дно. Дополнительно по всей поверхности бутылки делаю гвоздём отверстия. Это обеспечивает растения дополнительным притоком воздуха. Всем известно, что виноград — свето и теплолюбивое растение. Сажать его стоит на южной, солнечной стороне участка. Баклажаны я выращиваю не в теплице, а на улице под укрывным материалом. Они растут там просто замечательно! Удобрениями растения стараюсь не перекармливать. Как только посадила, даю им суперфосфат. Это комплексное удобрение, содержащее фосфор, калий, азот, магний, кальций и серу. Позже растения подкармливаю перегноем. Баклажаны — культура теп­лолюбивая, имеющая длительный период вегетации. Поэтому я высаживаю их пораньше.

У нас на участке много цветов — около 60 видов. Особенно люблю розы. Помидоры выращиваю в стеклянной теплице, мы делали конструкцию сами. Ну и какой участок без картофеля. Каждый год стараемся посадить не менее 6 сортов. Мне нравятся «киви», «белая роза». Нельзя сажать сортовой картофель на следующий год в ту же грядку. Необходимо чередовать места посадок, давая почве отдохнуть. Иначе сорт выродится. Посадочный материал готовим заранее: отбираем плоды только с самого мощного, красивого куста. Сорта картофеля надо регулярно обновлять, хотя бы пробовать два новых в сезон. Тогда урожай будет хороший. После того, как урожай собран, мы высаживаем сидераты. От вредителей огород и сад обрабатываем препаратом «Хорус». Его можно применять для различных культур в качестве профилактики или на начальной стадии поражения растений. «Хорус» также используют, чтобы защитить от болезней виноград, землянику и розы. Сейчас всё чаще за растениями ухаживают дети садовода. В этом году они стали участниками выставки «Калуга урожайная». — Раньше у нас с мужем была удочка, мы рыбку ловили и их кормили, а теперь удочку им передали. Рыбку сами ловят и нас кормят. Стараются!