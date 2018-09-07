«Один год на огороде поработаешь – профессором станешь!»

Традиционная выставка даров сада и огорода членов Всероссийского общества инвалидов прошла в Калуге в конце августа. Она собрала 20 участников. Каждый из них постарался на славу. Одни принесли малину размером чуть ли не с кулак, другие — помидоры-гири весом более килограмма, третьи — букеты из моркови и редиса.
Земля кормит и лечит
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Дачница Нина СКОБЛОВА говорит, что в её возрасте, да ещё с букетом болезней, трудиться на участке уже тяжело, но и отказаться невозможно.
— В основном сейчас там работают мои дети. Сын в этом году грядки с овощами обордюрил, так удобно стало: не надо полоть между межами, легко вносить удобрения и поливать растения. Одним словом, красота! Этот сезон был удачным, погода способствовала тому, чтобы всё уродилось — и овощи, и фрукты. Да и цветы порадовали! Я, конечно, тоже стараюсь помогать своей семье по мере сил. Бывает, приедешь на дачу и даже лучше себя чувствовать начинаешь.
Картофельные секреты
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Постоянная участница выставки Нина МАТРОСОВА демонстрировала гостям 51-сантиметровый китайский огурец, а также потчевала домашним вином и яблоками.
— У меня два участка: один — небольшой — около дома, второй — за городом, в деревне Галкино. У меня растёт всё: от плодовых деревьев до винограда. Выращиваю 4 вида винограда. Есть распространённый неукрывной сорт «изабелла». Из него обычно и делаем вино. Остальные все сорта приходится накрывать, например, «кишмиш». Укрываю виноград так же, как и розы: плети опускаю на землю, сверху стелю лапник, а затем — тонкий укрывной материал. Виноград — растение капризное. Сильно укутаешь — загниёт, плохо укроешь — вымерзнет. Хотя лоза не так страдает от холода, как от перегрева — начинает преть. Для того чтобы виноград дышал, я вкапываю рядом с ним 5-литровую бутылку, у которой обрезаю дно. Дополнительно по всей поверхности бутылки делаю гвоздём отверстия. Это обеспечивает растения дополнительным притоком воздуха.
Всем известно, что виноград — свето и теплолюбивое растение. Сажать его стоит на южной, солнечной стороне участка.
Баклажаны я выращиваю не в теплице, а на улице под укрывным материалом. Они растут там просто замечательно! Удобрениями растения стараюсь не перекармливать. Как только посадила, даю им суперфосфат. Это комплексное удобрение, содержащее фосфор, калий, азот, магний, кальций и серу. Позже растения подкармливаю перегноем. Баклажаны — культура теплолюбивая, имеющая длительный период вегетации. Поэтому я высаживаю их пораньше.
Помидоры выращиваю в стеклянной теплице, мы делали конструкцию сами.
Ну и какой участок без картофеля. Каждый год стараемся посадить не менее 6 сортов. Мне нравятся «киви», «белая роза». Нельзя сажать сортовой картофель на следующий год в ту же грядку. Необходимо чередовать места посадок, давая почве отдохнуть. Иначе сорт выродится. Посадочный материал готовим заранее: отбираем плоды только с самого мощного, красивого куста. Сорта картофеля надо регулярно обновлять, хотя бы пробовать два новых в сезон. Тогда урожай будет хороший.
После того, как урожай собран, мы высаживаем сидераты.
От вредителей огород и сад обрабатываем препаратом «Хорус». Его можно применять для различных культур в качестве профилактики или на начальной стадии поражения растений. «Хорус» также используют, чтобы защитить от болезней виноград, землянику и розы.
Сейчас всё чаще за растениями ухаживают дети садовода. В этом году они стали участниками выставки «Калуга урожайная».
— Раньше у нас с мужем была удочка, мы рыбку ловили и их кормили, а теперь удочку им передали. Рыбку сами ловят и нас кормят. Стараются!
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Не представляет своей жизни без участка и Валентина АНТОНОВА. В свои 79 лет она продолжает сажать цветы и выращивать овощи.
— У меня 20 соток. Дети помогают. Выращиваю всё: от и до. Много цветов, вовсю ещё «бушуют» флоксы. В теплице растут только помидоры и перец, остальные растения — на улице.
Помидоров было море, но они быстро отошли — фитофтора напала. От фитофторы в первую очередь применяю молочную сыворотку с добавлением капельки йода. Хотя бы раз в неделю надо обязательно растения этой смесью обрабатывать.
Порадовали урожаем свёкла, морковь, огурцы, чеснок, кабачки. Тыква-то как уродилась! Один плод весит более 7 кг! Поскольку у нас печное отопление, то всегда много золы. Её-то мы и используем как подкормку.
Труд — в радость
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— Мне очень радостно, что каждый год здесь проходит конкурс. Хочется прийти, показать результаты своего труда. У меня 4 сотки в Резвани, — рассказала участница выставки Вера КОЦЮРБА. — Работаю с удовольствием. У меня двое внуков. Всё лето провожу с ними на даче: они бегают, а я потихонечку всё ращу. Погода была хорошая: и солнце согревало, и дожди были. В итоге урожаем осталась довольна. И морковь, и свёкла, и чесночок, и кабачки — всё уродилось. В этом году и муха на морковь не села, ботва вся зелёненькая. А раньше, бывало, желтела. Морковь стараюсь пореже сажать, если делаешь это густо, то она вырастает мелкой. В этом году старалась. Вот и получила хороший урожай. Из сортов моркови я предпочитаю «самсон», «нандрин», «детская сладость».
Парника у меня нет. Огурцы посадили в мае на улице. Сначала урожая не было, видно, растениям было холодно. Зато сейчас вовсю плодоносят. Собираю урожай и соседей угощаю.
Мне нравятся такие сорта огурцов, как «герман», «фермер», «маша». У меня песчаная почва, они для неё прекрасно подходят.
В дальнейшем мы планируем парник поставить. Томатам некомфортно в открытом грунте. А кабачки прут! Облепиха растёт, калина, цветы — всё есть.
В этом году картофель «детскосельский» уродился, а «невский» получился чуть мельче, чем в прошлом. Но всё равно вкусный, рассыпчатый.
В основном подкармливаю растения органикой и мочевиной. Куряк развожу, люблю настаивать травы.
5-летний внучок — мой главный помощник. Успех дачника зависит от отношения к работе: сажать нужно с добром, ухаживать с хорошим настроением и тогда будет отдача. С годами понимаешь, как лучше надо делать, какие культуры и сорта больше подходят для твоей почвы.
Знания плюс опыт
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— Я профессиональный агроном, — говорит Зинаида МАЛЫШКО, показывая полную корзину овощей и фруктов. — У меня 6,5 соток. Осенью вношу комплексное удобрение, а весной — по мере необходимости — делаю различные минеральные подкормки. Ранней весной вношу азотные удобрения, потом — калийные, чтобы лучше шло созревание плодов. Замачиваю разные травы, золу, а в золе — вся таблица Менделеева. Надо просто любить трудиться — вот и вся наука. Один год на огороде поработаешь — профессором станешь!
У меня всего вдоволь. Единственное, что упустила — капусту. Слизни её объели.
Много лет без особых хлопот, практически сам по себе, растёт виноград «изабелла». Что зимой подсохнет, то весной обрезаем. Есть и виноград «лидия». До того, как лозе исполнится 4 года, её нужно опустить на зиму на землю и укрыть, чем придумаешь: одни используют для этого рубероид, другие — картон, третьи — растительные остатки.
Томаты у меня «сидят» и в теплице, и в открытом грунте. В этом году на улице им даже было комфортнее. Нетканым материалом чуть-чуть прикрывала, а когда жарко — снимала.
Томаты надо обязательно обрабатывать препаратами для профилактики от заболеваний. Больше всего мне нравится «Хом» или «Оксихом». Они более действенные по сравнению с другими. Препараты можно чередовать. Фитоспорины при сильной влажности оказываются неэффективны. Желательно обрабатыватьь не мене трёх раз за сезон.
Я очень любою старые сорта томатов — «бычье сердце», «чёрный принц», а также «черри». Сажаю и семена, и гибриды. У гибридов в первый год всегда выше урожайность, потом она падает.
Очень много выращиваю кабачков: оранжевые, жёлтые, цукини. Каждый сорт имеет свой неповторимый вкус.
Я люблю жарить кабачки в кляре. Беру овощ небольшого размера, ведь чем кабачок меньше, тем вкуснее, тонко режу, солю, перчу, каждый ломтик в муке обваливаю. Делаю кляр: взбиваю яйцо, добавляю муки, можно молоко, можно пиво — очень вкусно с ним получается. Макаю в кляр и обжариваю на сковородке с двух сторон.
Растут и не краснеют
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Невероятный томатный сезон у Тамары НАБИРКИНОЙ. Она признаётся, что уже и не знает даже, что с помидорами делать. Столько их уродилось.
— Сезон получился удачный, я такого результата не ожидала. Посадила и новые, и традиционные сорта. Так, например, у меня есть зелёноплодный томат «изумрудный». А ещё невероятно вкусный, да просто обалденный «шерхан». Плоды хоть и некрупные, но очень ароматные. Конечно, высадила и свои любимые сорта, среди них «бычье сердце». А ведь сначала помидоры росли и не краснели. Пришлось подкормить «Калимагнезией».
Огурцов выросло много, поглядываю на грядки, понимаю, что некоторые из них, пожалуй, лишние. Дети сказали, что я заставила овощами весь подвал. Много перцев, причём и сладких, и острых, есть и морковь, и свёкла. Дозревает виноград.
Калужские дачники остались довольны прошедшим сезоном. Организаторы выставки признались, что трудно среди них выявить победителей, все получили памятные грамоты. О том, как асы садово-огородного дела мерились урожаем, читайте в наших следующих публикациях.
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