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Молодые парламентарии предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним

06.09.2018 08:51 0 657 Елена Французова
Молодые парламентарии предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним

Молодёжный парламент решил выступить с инициативой запрета продажи вейпов несовершеннолетним на территории региона. Советующий проект закона в среду, 5 сентября, единогласно решили внести в Законодательное Собрание Калужской области.

Председатель Законодательного собрания Виктор БАБУРИН в приветственном слове молодым парламентариям отметил, что это важная и серьёзная проблема, которая назрела в обществе.

- Вы берётесь за те вопросы, которые имеют большое социальное значение, которые обсуждаются не только в Калужской области, но и по всей стране, - сказал он. -  Безусловно, та законодательная инициатива, с которой выступил молодёжный парламент, - это один из серьёзнейших вопросов. Предпринимались, предпринимаются и будут предприниматься попытки навязывания наркотиков нашему населению, особенно молодёжи разными путями.

Виктор Бабурин напомнил, что люди, заинтересованные в продаже наркотиков, ищут пути, как обойти закон.

- Невинная, казалось бы, по началу курительная смесь. В конце – концов эксперты вынуждены были признать эти смеси живыми наркотиками. Я думаю, что с вейпами идёт та же самая работа, чтобы приучить. А потом постепенно будут меняться составы. В конечном итоге, это способ привлечения молодёжи к употреблению наркотиков. Есть вещи, с которыми бороться можно только запретительными путями. Весь мир идёт таким путём.

- Многие регионы уже приняли такой закон, - сообщила член молодёжного парламента Дарья НИКЕЕВА. - На федеральном уровне за вейпами отсутствует контроль: ввоз, продажа, реклама никак не регулируются. Опросы в соцсетях показывают, что большинство молодых людей нас поддерживают.

Инициативу молодых парламентариев поддерживают и врачи.

Главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной Центр медицинской профилактики» Андрей ШИШОВ отметил, что проблема действительно очень серьёзная. Многие люди, пользующиеся вейпами, уверены, что электронные сигареты абсолютно безвредны, хотя это не так. Многие компоненты, входящие в аэрозоли, являются токсичными.

- Выкуривание сигареты занимает3-4 минуты, а с электронным многие практически не расстаются, могут пользоваться в течение 20-30 минут без перерыва, - рассказал Андрей ШИШОВ. - Таким образом они получают такую же дозу, а иногда и большую дозу никотина... На мой взгляд, электронная сигарета не может называться безопасным курением. Подростки, которые никогда не курили, а использовали электронные сигареты, в 6 раз чаще пытались курить сигареты, по сравнению с детьми, которые не имеют доступ к вейпам.

При этом Шишов отметил, что в нашей области число курящих людей снижается.

- За последние 5 лет добились снижения потребления табака у взрослых на 38 %, у подростков–  на 36%.

Главный врач наркологический диспансер Калужской области Игорь ГОРБАЧЁВ отметил, что число магазинов, торгующих вейпами в Калуге растёт. А никотиновая зависимость – это болезнь, с которой нужно бороться. Он сообщил, что многие заядлые курильщики переходят с обычных сигарет на вейпы, в надежде бросить курить. Но официальных данных, что они помогают побороть вредную привычку нет.

Члены молодёжного парламента уверены, что предлагаемый законопроект позволит защитить здоровье несовершеннолетних.

Молодые парламентарии также предложили установить административную ответственность за нарушение ограничений розничной продажи вейпов несовершеннолетним: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. 


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Тэги: общество законодательное собрание вейпы молодежный парламент Калужской области
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