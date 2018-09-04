Отопительный сезон начнется 17 сентября, синоптики обещают +17

В понедельник, 3 сентября, на координационном совещании в областном правительстве обсудили подготовку к новому отопительному сезону.

Министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ пояснил, что официально он начнется 17 сентября. В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы и больницы. В квартиры калужан оно поступит после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура на улице не будет превышать отметку +8°С. В целом, на данный момент объекты ЖКХ к работе зимой готовы на 93%, сообщает пресс-службы правительства Калужской области.

Напомним, что на этой неделе, начиная со среды, днём воздух прогреется до 27 градусов. Синоптики говорят, что такая температура соответствует июлю, а не сентябрю.

Согласно долгосрочному прогнозу на две недели, 17 сентября в Калуге будет +17 градусов. Правда, хоть синоптики и научились заглядывать так далеко, но делают такие прогнозы не слишком точно. Так что всё еще может измениться.