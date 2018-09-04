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«Дорогой, хочу шубу!» или как купить две без удара по карману

04.09.2018 11:00 0 1060
«Дорогой, хочу шубу!» или как купить две без удара по карману

Если вы это читаете, значит, вам нужна шуба. А благодаря открытию фирменного магазина ELENA FURS в Калуге 8 сентября, уже в тот же день вы сможете уйти с обновкой в руках, не потратив ни рубля. И это не шутка.

Для того, чтобы вы воплотили в жизнь мечту о покупке уютной шубки, компания делает скидку 50% на весь ассортимент и предлагает оформить рассрочку на два года без первого взноса и переплат. Вам понадобится только паспорт. Так, например, аккуратная модель из овчины с отделкой из блюфроста за 36 000 рублей обойдется вам всего в 1 500 рублей ежемесячно!

Почему вы не прогадаете, выбрав шубу от ELENA FURS?

Коллекции ELENA FURS — это разнообразные по дизайну наряды, от бюджетных до премиум-класса. Любительницы комфорта обязательно оценят практичные шубки из овчины, норки, бобра, куницы. Смелым барышням, желающим выделиться, понравятся удобные куртки и парки, а также экстравагантные жилетки из пушистого песца, блюфроста, лисы.

В любой вещи вы будете выглядеть так, будто ваш образ был продуман стилистом. Дизайнеры предусмотрели все детали, на которые обращают внимание женщины. При желании скрыть полноватые бедра, стоит примерить фасон трапециевидного кроя из гладкого меха и без декоративных элементов в области талии. А чтобы, наоборот, подчеркнуть стройную фигуру, можно смело рассматривать модели средней длины, декорированные другим видом меха. Уйти без подходящей шубки вам вряд ли удастся, ведь ELENA FURS предлагает более 1 000 разнообразных моделей из 20 видов меха и размерный ряд от 38 до 62.

Кроме такого разнообразия фасонов, производитель предлагает гарантийное обслуживание в течение двух лет после покупки. При необходимости вам бесплатно устранят эксплуатационные дефекты и выполнят любую работу по техническому обслуживанию. Но едва ли вам придется обращаться по гарантии — компания тщательно контролирует качество изделий и дорожит своей репутацией. В 2015 и 2016 году продукция была признана товаром года в Российской Федерации.

26 лет назад, на первых этапах развития, компания занималась созданием шуб из нутрии и мутона. И вот сегодня роскошные коллекция под брендом ELENA FURS разрабатывают такие известные европейские дизайнеры, как Vanessa D’Amico, Antonio Didone, Barbara Ravenni. Все меха закупаются на мировых пушных аукционах: “American Legend Cooperative”, NAFA, “Saga Furs”, “KOPENHAGEN FUR”, «СОЗПУШНИНА». А производство изделий сосредоточено в трех странах — Италии, Греции и России. Как видите, составить достойную конкуренцию производителю на меховом рынке очень и очень непросто.

Приходите и убедитесь сами в великолепном качестве шуб от ELENA FURS уже 8 сентября. Место встречи: Универмаг «Калуга», ул. Кирова, д. 46. Ждем вас!

Больше информации - на официальном сайте компании elenafurs.ru и в Instagram-аккаунте бренда @elenafurs.blog


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Тэги: общество елена фурс peклама
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