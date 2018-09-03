В Калуге пропала 52-летняя женщина

23 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась 52-летняя Татьяна ТРОФИМОВА, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Они обратились к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей.
Приметы женщины:
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
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