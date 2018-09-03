В Калуге пропала 52-летняя женщина

23 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась 52-летняя Татьяна ТРОФИМОВА, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Они обратились к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей.

Приметы женщины:

Рост – 160 см.

Телосложение- среднее.

Волосы – чёрные.

Глаза – карие.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.