Огородная мода и стрижка для клубники

По традиции в августе садоводы и огородники демонстрируют результаты своего труда на конкурсе «Калуга урожайная». В прошлом году они мерились овощами и фруктами в только что открывшемся Инновационном культурном центре, в этом — обкатывали площадку в новом парке на месте рынка.

Каждый микрорайон старался чем-нибудь удивить. Одни садоводы необычно оформили свои экспозиции, другие представили диковинные овощи и фрукты. Африканские мини-огурцы мелотрия соседствовали с тибетской малиной, арбузами и дынями. Причём всё это можно было тут же отведать.

— Тибетскую малину пробуйте, очень сладкая!

— Обратите внимание, картошка «трюфель». Мякоть почти чёрная! С малосольными огурцами самое то!

— А у нас икра заморская — бак­лажанная! — зазывали гостей представители ТОСов.

Садоводы признавались, что для них участие в конкурсе — это возможность обменяться опытом, пообщаться с коллегами-дачниками и узнать что-то новое. С нашими читателями они поделились своими секретами.

Повидло по бабушкиному рецепту

Галина АПАРНЕВА накормила калужан повидлом, приготовленным по старинному рецепту.

Одной из изюминок садово-огородного праздника стала демонстрация приготовления яблочного повидла. Причём варилось оно на глазах у многочисленной публики на открытом огне. Каждый мог оценить вкус того, что в итоге получилось.

— Мы уже пятый год к вам ездим. Каждый раз придумываем что-нибудь новенькое. В прошлом году чаёвничали — самовар ставили, в этот раз решили повидло сделать. Тем более что своих яблок много, — рассказала Галина АПАРНЕВА из Юхновского района. — Участок у нас небольшой. Яблоням уже по 30 лет, но они до сих пор дают хороший урожай. В прош­лом году «родила» яблоня «медовая», в этом — «штрифель». Рецепт приготовления повидла у нас простой, старинный. Так его ещё готовили наши бабушки. Берутся яблоки, засыпаются небольшим количеством сахара и варятся около часа. Они должны хорошенько провариться. Главный секрет — открытый огонь. Сейчас же всё на газу делают, а в итоге получается совсем не то: повидло покрывается плесенью или закисает. А в старину приготовленное на открытом огне повидло хранилось в прохладном месте дома, и с ним ничего такого не случалось. Я сама видела, как моя бабушка ставила вёдра с повидлом под кровать! А когда с таким повидлом печёшь пирожки, оно не выплывает.

Повидло, действительно, получилось очень вкусным. Так что его тут же на выставке и съели.

«Где мои 17 лет»

Калужан удивило изобилие овощей, представленных Валентиной ПЕШЕЙ.

Валентина Петровна ПЕШАЯ — постоянный участник итоговой выставки конкурса «Калуга урожайная». И каждый раз она чем-нибудь, да удивит. В этом году привезла много интересных сортов томатов, среди них были совершенно необычные по форме: «грибное лукошко», «лотарингская красавица», «голубая красавица». О себе опытный садовод говорит кратко: «Мне 17 лет, только наоборот»

— В этом году погода всем помогает, урожай хороший. Помидоров, огурцов много, патиссоны выросли, свёклу с морковью даже некуда здесь поставить. Ютятся под столом в корзинке. Томаты растут в теплице, ведь на улице то роса, то туман, то дождь, всё это вызывает фитофтороз. В первую очередь свои растения я подкармливаю навозом, потом делаю травяные настойки. Для профилактики томаты опрыскиваю йодом. Сейчас стало модно в теплицу вешать баночки с ним. У меня поликарбонатная теплица, когда жара, пользоваться ею неудобно — все растения буквально горят. Но она всё же лучше, чем плёночная: на плёнке скапливался конденсат. Баклажаны я сажаю с перцем, а томаты «сидят» отдельно.

Помогите лозе

Лидия БЕСПАЛОВА знает об овощах и фруктах всё.

А Лидия БЕСПАЛОВА привезла не только овощи и фрукты, но и множество декоративных растений.

— У меня 17 соток. Растёт много цветов, плодовых кустарников и деревьев. Часть участка отдана индоуткам. Сажаю более 12 сортов томатов. Для засолки подходят небольшие помидоры, а для еды — крупные, они более сладкие и сочные. Мне очень понравился томат «алсу», первый год посадила. Очень хороший, стойкий сорт, с большими кистями.

Я использую «зелёные» подкормки: трава нарубается, заливается водой и настаивается, можно к ней немного дрожжей добавить. Кроме того, я и жидкую подкормку применяю: ведь держу кроликов, настаиваю помёт. Весной надо подкармливать растения раз в две недели. Чтобы они в рост пошли, им нужен азот. Главное — не перекормить. Если плоды завязались, то томаты уже не надо азотом подкармливать.

Для профилактики различных заболеваний надо трижды за сезон обработать растения различными препаратами. В этом году мне очень понравился препарат «Прогноз». А чтобы не болел виноград, его троекратно надо обработать медьсодержащими препаратами.

У меня на участке есть укрывные и неукрывные сорта. Например, растёт очень хороший, крупный укрывной виноград «кодрянка». Неукрывные — «московский», «изабелла», «восторг». Мы укрываем лапником, а сверху — «ультрасилом». В августе надо делать обрезку винограда, чтобы одревесневала лоза, иначе растение плохо перезимует. Виноград лучше всего сажать на освещённых южных сторонах, поставив для растений опору.

В прошлом году в эту пору ягоды «код­рянки» даже не окрасились в тёмный цвет, а в этом — погода хорошая, растения лучше себя чувствуют. Тепла больше.

У меня очень много сортов клубники. Около 20. Ещё в августе нужно обрезать с розеток листву, побрызгать растения «Прогнозом», чтобы пятнистость ушла. До холодов нарастает новая, хорошая листва, с которой они и уходят в зиму.

«Турбореактивный» томат

Ирина БОРИСИКОВА выращивает огурцы в открытом грунте. Растения ничем не укрывает.

А стенд калужанки Ирины БОРИСИКОВОЙ привлёк изобилием помидоров всевозможных цветов, форм и размеров.

— У меня 12 соток. На них я выращиваю всё: огурцы, помидоры, перцы, редис, морковь, различные ягоды, зелень, яблоки, — рассказала дачница. — В качестве подкормок не использую ничего, кроме навоза. Периодически вношу его по всему участку, иногда только под растения в лунки. В нашей семье очень любят помидоры. Мне нравятся крупные жёлтые сорта томатов, а супругу — наоборот, более кислые, мелкие. Поэтому томатов я сажаю много. С сортами мы стараемся не экспериментировать, предпочитаем то, что давно полюбилось. У нас около 10–12 сортов. Могу отметить томат «золотой». Вес одного помидора — до 1,5 кг. У нас есть неплохие ранние, невысокие, урожайные виды томатов, которые прекрасно подходят для засолки: «андромеда», «московский», «турбореактивный». Томаты растут отдельно от других растений в теплице. В этом году погода способствовала тому, что их не надо было ничем опрыскивать от фитофторы. Поливаем помидоры только днём, чтобы лишняя влага могла испариться, тогда в теплице нет сырости. А огурцы у нас «сидят» на улице. Мы их ничем не укрываем. Просто высаживаем из стаканчиков рассаду в открытый грунт, подвязываем, и они растут ввысь. Этот сезон был замечательный: уродилось всё, даже то, что не думали. А клубника до сих пор плодоносит. Посадили новые ремонтантные сорта только этой весной.

Растения надо любить!

Марина ИВКИНА с душой относится к каждому своему зелёному питомцу.

Скромно среди садоводов и огородников стояла Марина ИВКИНА. А ведь и для неё этот сезон получился весьма удачным.

— У меня участок всего 7 соток, свой частный дом. Выращиваю и картошку, и овощи, и фрукты. Много сортов клубники. Конечно же, растут цветы. В парниках — огурцы и помидоры. Когда мне жалуются, что не получается что-то вырастить, скажем, клубнику, я говорю: «Её любить надо! Тогда она будет расти». Также и все остальные растения. Главное — любить и ухаживать. Просто так ничего не даётся. Я держу кур, куряк вместе с золой использую как удобрение. Главное — подвязывать томаты, пасынки обрывать, подкармливать. От фитофторы обрабатываю «Фитоспорином» и «Оксихомом». Для профилактики готовлю настои из борной кислоты и йода. А вообще, каждый год что-то родится, а что-то нет. У меня клубника в этом году не получилась, зато всё остальное очень радует: помидоры и огурцы — замечательные, картошка — отличная.

Садово-огородные выставки только начинаются. В следующем номере мы расскажем, какие диковинки вырастили представители Всероссийского общества инвалидов.