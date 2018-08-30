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Сладкая парочка: ещё одна калужская пенсионерка споёт на «Голосе 60+»

30.08.2018 12:44 0 742 Елена Французова
Сладкая парочка: ещё одна калужская пенсионерка споёт на «Голосе 60+»

Как мы писали, скоро на Первом канале стартует новый проект «Голос 60+», в который пробилась жительница Калужской области Светлана Тришкина из Людиново.

Также отборочный тур прошла известная обнинская вокалистка Лидия Музалева.

- Запись ее выступления на «Слепых прослушиваниях» уже состоялась, но попала ли она в команду какого-либо наставника, сказать по условиям контракта не может, - сообщает издание «НГ-регион».  

Выпуски программы с нашими землячками покажут на Первом канале в сентябре. В этом музыкальном конкурсе будут участвовать только возрастные вокалисты. 


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Тэги: общество
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