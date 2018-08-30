Сладкая парочка: ещё одна калужская пенсионерка споёт на «Голосе 60+»

Как мы писали, скоро на Первом канале стартует новый проект «Голос 60+», в который пробилась жительница Калужской области Светлана Тришкина из Людиново.

Также отборочный тур прошла известная обнинская вокалистка Лидия Музалева.

- Запись ее выступления на «Слепых прослушиваниях» уже состоялась, но попала ли она в команду какого-либо наставника, сказать по условиям контракта не может, - сообщает издание «НГ-регион».

Выпуски программы с нашими землячками покажут на Первом канале в сентябре. В этом музыкальном конкурсе будут участвовать только возрастные вокалисты.