Все вопросы газоснабжения теперь можно решить рядом с домом

28 августа, накануне своего профессионального праздника, Дня работников нефтяной и газовой промышленности, ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» открыл на Правом берегу новый пункт приема абонентов.

Расположился абонентский пункт в офисе Сбербанка на улице Георгия Димитрова, 6. Здесь будет обслуживаться все население микрорайона «Правобережье», а это более 40 тысяч жителей нашего города.

Важность появления пункта приема абонентов отметила заместитель генерального директора по учету газа и работе с населением компании-поставщика газа Елена Кирпичникова:

- Принимая решение открыть этот офис, мы исходили из необходимости создать максимально удобные условия для абонентов. Теперь жители Правого берега смогут в своем микрорайоне проконсультироваться у специалиста по вопросам газоснабжения, подать документы на заключение договора газоснабжения, получить квитанции и оплатить счета за газ, решить спорные вопросы по начислению счета за потребленный природный газ и т.д. Думаю, преимущества открытия нового офиса по достоинству оценят все жители микрорайона.

- Сбербанк заботится о том, чтобы клиентам было легко и удобно совершать не только банковские операции, но и все необходимые платежи, - пояснил Управляющий Калужским отделением Сбербанка Сергей Лукиян . - Мы идем навстречу нашим партнерам в случаях, когда это необходимо. Открытие пункта приема абонентов на площадке Сбербанка поможет жителям Правобережья решать вопросы бытового газоснабжения рядом с домом.

Уважаемые коллеги и партнеры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!



Благодаря высокому профессионализму работников отрасли, их ответственности и слаженной работе осуществляется развитие топливно-энергетического комплекса страны. Успехи газовой отрасли сегодня – это залог процветания России, важнейший фактор ее экономического роста.



Желаю вам плодотворной работы, успехов в достижении поставленных целей, надежных партнеров, стабильности и благополучия.



Здоровья и счастья вам и вашим близким!



Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» С.И. Толстиков.

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