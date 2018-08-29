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Пожарные потренировались тушить драмтеатр за железным занавесом

29.08.2018 16:33 0 205 Алёна Павлова

В среду, 28 августа, в драмтеатре состоялись учения пожарных. Они проходили по такому сценарию.

Огонь вспыхнул в зрительном зале из-за неосторожного обращения с огнем. Это произошло во время репетиции. Работники драмы оперативно покинули здание.

Прибыли спасатели и приступили к тушению условного пожара. 

Убедившись, что людей в зале нет, ни опустили специальный противопожарный занавес. Он не позволяет огню попасть на сцену или со сцены. 

Во время тушения выяснилось, что один из работников не успел эвакуироваться из здания. Его спасли по автолестнице. 

Пожарные осмотрели драматический театр и сверху, проверили, что пламени нет на крыше.

После этого учениям дали отбой.

Драму тушили более 50 сотрудников МЧС, на учения прибыли порядка 10 спецмашин. Как минимум столько же спасателей приедет сюда и в случае настоящего пожара. 


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Тэги: общество учения
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