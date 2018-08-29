От них зависят тепло, комфорт и уют в наших домах

Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности сотрудники АО «Газпром газораспределение Калуга» рассказали о том, за что они любят свою работу.

Эта крупнейшая газораспределительная организация в Калужской области работает с августа 1954 года. Большая команда – около 2000 сотрудников - обеспечивает бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей области, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

«Газпром газораспределение Калуга» имеет собственный учебно-методический центр, на базе которого организована система обучения и повышения квалификации персонала. Вновь принятым работникам выдаётся «корочка» о прохождении трёхмесячного обучения. Все остальные проходят ежегодную аттестацию - даже если проработали в организации не один десяток лет.

Стаж работы в АО «Газпром газораспределение Калуга» Виктора КОРАБЛЁВА – слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования службы по эксплуатации внутридомового газового оборудования – уже 27 лет. И, тем не менее, специальная комиссия каждый год проверяет его знания и служебный чемоданчик. Он у Виктора Александровича – образцово-показательный, всё в нём разложено «по полочкам»: ключи, плоскогубцы, отвёртки... Хотя раньше «джентльменский набор» Кораблёва был скромнее: ключ, пакля, пакетик с прокладками, спичечный коробок и кусочек мыла...

- С 1991 года, когда я пришёл в «Газпром газораспределение», и года до 2000-го все жили примерно одинаково, - вспоминает слесарь. - А потом люди стали активно менять плиты, привозить из-за границы новые колонки. Вот и стал раздуваться мой чемодан - никогда же не знаешь, что кому пригодится!

«Перекрёсток» не раз писал о трагических случаях, когда из-за неисправности газового оборудования люди целыми семьями насмерть травились угарным газом в собственных квартирах. Именно такие ситуации Виктор Александрович и предотвращает. Общаться с людьми приходится много – этим Кораблёву его работа и нравится.

– Сначала ты чинишь, а потом рассказываешь, что, когда колонка работает, надо открывать окно и выключать вытяжку, чтобы угарный газ не возвращался в квартиру, – говорит Виктор Александрович. – Прислушиваются!

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов участка по профобслуживанию газовых сетей службы подземных газовых сетей Наталья ЕРОФЕЕВА – тоже отвечает за профилактику. Вот уже 5 лет каждый день она выходит на трассу газопровода – проверять состояние наружных газопроводов, искать утечки. Проверяет коверы (это такие небольшие газовые колодцы), подвалы. Работают обходчики всегда в паре. Узнать их на улице можно по спецодежде – оранжевым жилетам. На этой должности – только представительницы слабого пола. Хотя «слабого» - это, конечно, очень условно сказано: кроме газоанализаторов, которыми замеряют утечку газа, и специальных крючков зимой они носят с собой… ломы! Нужны они для того, чтобы вскрывать коверы. «Зато в тренажёрку ходить не надо! - улыбается Наталья. – А ещё здорово, что мы всегда в движении и на свежем воздухе».

За каждой парой закреплены свои трассы (в среднем их - 20). Сегодня Наталья с напарницей работает на Московской площади. Обнаружили утечку газа в кране, позвонили в аварийно-диспетчерскую службу, и та все неполадки устранила.

Один из тех, кто в составе бригады приехал по вызову Натальи Ерофеевой – слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве участка аварийной службы Константин АЛФЁРОВ. За три года работы в его послужном списке - и устранение аварий и утечек по квартирам, газопроводам и на подстанциях, и пуски газа, если где-то произошло его отключение.

Производственных травм у Константина, к счастью, не было: служба техники безопасности в АО «Газпром газораспределение Калуга» хорошо работает. Хотя его работа газоопасная. Не дай Бог, искра где-то пробежит – полыхать будет так, что огонь поднимется выше четырёхэтажки. Дежурить приходится и в дневную, и в ночную смену. Но Алфёрову такая служба – в радость: «Что ни день – происходит что-то новое!»



Наша справка

АО «Газпром газораспределение Калуга» обеспечивает реализацию Программы газификации регионов РФ в Калужской области. Всего по этой программе в 2018 году велось строительство 37 межпоселковых газопроводов в 10 районах области. Сегодня строительные работы завершены на 19 из них, на 15 планируется закончить их в конце 2018 – начале 2019 года. Ведётся проектирование ещё по 20 объектам.

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