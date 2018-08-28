Здесь даже «бабушкина» картошка проверяется на нитраты

Почему, несмотря на обилие самых разных супермаркетов и точек уличной торговли, за свежим мясом и вкусными овощами думающие калужане идут на Центральный городской рынок.

«И рыбу почистят, и свинину на шашлык порежут»

Калужанин Владимир Ильич, как и все его знакомые, – настоящий завсегдатай городского рынка. Живет он на Кирова, до Грабцевского шоссе на своей «Ладе» доезжает за 5 минут. Останавливается на парковке, где всегда есть место, потому что на рынке их целых две. И идет к проверенным продавцам, которые, по его словам, «и рыбу почистят и разделают, и свинину на шашлык порежут». Чтобы закупиться у них и потолковать «за жизнь», он даже готов стоять в очередях, которые выстраиваются до середины павильона. Потому что овчинка стоит выделки.

Владимир Ильич уже на пенсии и сейчас особенно тщательно следит за своим здоровьем. Поэтому и покупает не «абы что», как он называет некачественную продукцию, а только мясо, сыры, мед и овощи, которые продают на городском рынке. Аргументирует это так:

- Если я хочу накормить себя или своих внуков домашним творогом, для меня важно, чтобы им торговали по правилам. Должны быть соблюдены все нормы гигиены. Вот посмотрите: здесь даже на каждом острове есть мойка!

На рынке практически каждую ягодку контролируют специалисты. Спросишь документы на товар – всегда все представят в лучшем виде!

Выслушав эмоциональные отзывы земляка, корреспонденты «Комсомольской правды» в Калуге с разрешения администрации рынка решили сами проследить, какой путь проходит привезенная сюда продукция, прежде чем попасть на прилавок.

Мимо лаборатории не пройдешь

7 утра. В зону разгрузки привезли очередной товар. Здесь и продукция постоянных крупных поставщиков, и овощи с грядки, которые вырастили на своем участке калужские бабушки.

Каждое яблочко, конечно, не исследуют. Но судьба у всех этих продуктов одна: от каждой партии будет отобрана проба, которую проверят в Государственной ветеринарной лаборатории, расположенной прямо здесь, на территории рынка. Это независимая лаборатория, на которую администрация рынка никак не влияет. Продукты здесь обследуют на нитраты, пестициды и радионуклиды, а также проверяют органолептические свойства фруктов и овощей. Ведь, по свидетельству специалистов, при хранении и транспортировке даже продукты промышленного изготовления могут поменять свои органолептические свойства: вкус, цвет, запах, консистенцию. И этот товар уже нельзя будет предлагать покупателю. Если продукция прошла проверку - продавцу выдадут специальный талон, который тот будет хранить у себя, пока ее не раскупят. Поэтому покупатель может смело попросить любого продавца предъявить документы на товар.

- Если будут выявлены отклонения от нормы, сотрудники лаборатории позвонят производителю и сразу поставят это на вид. В продажу пойдет только проверенная продукция, - комментирует услышанное и увиденное нами Антонина Дюдина, помощник генерального директора ООО «Центральный городской рынок Калуга». - За спиной товар другого качества продавец не пронесет. Сдать на проверку одни продукты, а продавать другие – это очень серьезное правонарушение, которое все равно не останется незамеченным. У нас подобных случаев не было.