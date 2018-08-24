197 самовольных кладбищ обнаружили в лесах области

В четверг, 23 августа, в Калуге состоялось заседание общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии области.
Главная тема обсуждения - наведение порядка на участках лесного фонда, занятых несанкционированными кладбищами, давность которых исчисляется десятилетиями.
Экологи насчитали в лесах 197 кладбищ на площади, превышающей 200 га.
- Самовольное размещение кладбищ на землях лесного фонда оказывает серьёзную экологическую нагрузку на окружающую среду, препятствует ведению лесного хозяйства и осуществлению санитарного и экологического контроля, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
Эксперты общественного совета поддержали инициативу перевода земель лесного фонда с несанкционированными захоронениями в земли иных категорий. Впоследствии муниципальные образования смогут провести работы по межеванию участков и постановке их на кадастровый учет для официального оформления работ по содержанию кладбищ в надлежащем состоянии.
Напомним, что в Калуге официальные кладбища уже давно переполнены. Строительство нового погоста в районе деревни Марьино площадью 40 гектаров планируют начать в 2019 году.
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