197 самовольных кладбищ обнаружили в лесах области

В четверг, 23 августа, в Калуге состоялось заседание общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии области.

Главная тема обсуждения - наведение порядка на участках лесного фонда, занятых несанкционированными кладбищами, давность которых исчисляется десятилетиями.

Экологи насчитали в лесах 197 кладбищ на площади, превышающей 200 га.

- Самовольное размещение кладбищ на землях лесного фонда оказывает серьёзную экологическую нагрузку на окружающую среду, препятствует ведению лесного хозяйства и осуществлению санитарного и экологического контроля, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.



Эксперты общественного совета поддержали инициативу перевода земель лесного фонда с несанкционированными захоронениями в земли иных категорий. Впоследствии муниципальные образования смогут провести работы по межеванию участков и постановке их на кадастровый учет для официального оформления работ по содержанию кладбищ в надлежащем состоянии.

Напомним, что в Калуге официальные кладбища уже давно переполнены. Строительство нового погоста в районе деревни Марьино площадью 40 гектаров планируют начать в 2019 году.