Украшать флагами будут всё, кроме магазинов

В День российского флага, 22 августа, в Калужской области стартовала первая в стране акция по его поддержке и пропаганде под названием: «Восславим флаг российский».
Вывешивать триколоры в области теперь планируют в честь праздников, важных мероприятий и значимых дат. Украшать будут не только муниципальные учреждения, но и простые жилые дома и заводы.
- Разумеется, речь здесь не идет о магазинах, на которых это делать неуместно, - подчеркнул один из инициаторов акции Александр Погудин.
Акцию поддержали национальные объединения региона. По мнению правительства области, рост популярности российского флага поможет сплотить россиян.
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