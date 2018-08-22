Украшать флагами будут всё, кроме магазинов

В День российского флага, 22 августа, в Калужской области стартовала первая в стране акция по его поддержке и пропаганде под названием: «Восславим флаг российский».

Вывешивать триколоры в области теперь планируют в честь праздников, важных мероприятий и значимых дат. Украшать будут не только муниципальные учреждения, но и простые жилые дома и заводы.

- Разумеется, речь здесь не идет о магазинах, на которых это делать неуместно, - подчеркнул один из инициаторов акции Александр Погудин.

Акцию поддержали национальные объединения региона. По мнению правительства области, рост популярности российского флага поможет сплотить россиян.