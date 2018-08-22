ТОП-5 основных ошибок родителей в составлении меню школьников

22.08.2018 14:55 690

Скоро после трехмесячного отдыха и игр на свежем воздухе ребятня опять будет тянуть в рюкзаках тяжкий груз знаний и проводить за партой бесчисленное количество минут. Как же помочь им выдержать все эти нагрузки?

Одним «гранитом науки» сыт не будешь, поэтому вся надежда - на правильное питание. Но многие мамы и бабушки по-прежнему допускают в рационе школьников много непростительных ошибок. Об основных рассказывает врач-диетолог ГБУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики» Светлана Черепанова.

Ошибка № 1 Несбалансированность

Для здоровья детей важно правильное соотношение питательных веществ. В меню школьника должны присутствовать продукты, содержащие не только белки, жиры и углеводы, но и таурин, витамины, некоторые жирные кислоты, минеральные макро- и микроэлементы. Эти компоненты самостоятельно не синтезируются в организме, однако в деле полноценного развития ребенка просто незаменимы. Соотношение между белками, жирами и углеводами должно быть 1:1:4.

Ошибка № 2. Слишком много калорий

Энергетическая ценность пищи не должна превышать энергозатраты организма ребенка. Иначе весь день он будет усталым и вялым, да и продолжительное сидение за партой, а потом и дома за уроками вкупе с плотной и калорийной едой могут привести к паре-тройке лишних килограммов. Как правило, родители упитанных детей не слишком волнуются - надеются, что с возрастом комплекция ребенка придет в норму. Но это не так: возникшие при перекармливании жировые клетки часто сохраняются на всю жизнь. Дети с излишней массой тела с раннего возраста больше подвержены респираторным и аллергическим заболеваниям, то есть чаще сверстников пропускают школу и хуже успевают по важным предметам. И, как ни печально, лишние килограммы никак не способствуют комфортным отношениям школьника со сверстниками. Ребенок пере­живает и… заедает проблемы пирожками и сладостями. Получается замкнутый круг…

Не перекармливайте своих школяров! Для начала исключите из их рациона жареную, острую и соленую пищу, ограничьте количество поглощаемых в режиме нон-стоп сладостей. Суточная норма углеводов в рационе школьника - 300–400 г, из них на долю простых должно приходиться не более 50–60 г. Закуски, приправы, соусы не должны быть слишком острыми, овощи для салатов нарезаются мелко, заправляются растительным маслом или сметаной. Мясные и рыбные блюда, овощи лишь слегка поджаривайте, а лучше - тушите. Рыбу подавайте на стол 2–3 раза в неделю. Привычные для полдника сладкие булочки и пончики лучше заменить фруктами или свежевыжатыми соками.

Ошибка № 3. Игнорирование биоритмических особенностей

Для «жаворонков» (с высокой работоспособностью в первой половине дня) завтрак и обед могут содержать до 2/3 и даже 3/4 общей калорийности дневного рациона. А вот для «сов» весьма кстати будут легкий завтрак, не слишком калорийный обед и плотный ужин.

В целом примерный распорядок дня школьника должен выглядеть так: 7:30–8:00 - завтрак дома, 10:00–11:00 - второй завтрак в школе, 12:30–13:00 - горячий обед дома или в школе (если ребенок посещает группу продленного дня), 15:30–16:00 - полдник, 19:00–19:30 - ужин, в 21:00 - молоко или кефир.

Ошибка № 4. Отказ от питания в школьной столовой

У многих родителей, школьные годы которых пришлись на далекие социалистические времена, по сей день существует жесткое предубеждение в отношении питания в школьных столовых. Дескать, кроме дурно пахнущих котлет и подгоревшей запеканки, там ребенку ничего не предложат. Позвольте вас разубедить: в современных столовых ребенок может получить сбалансированные завтрак и обед. Поэтому советую оплачивать подобное питание. Ведь это здоровая альтернатива фастфуду и сладостям, которые ничего хорошего в себе, как известно, не содержат.

Ошибка № 5. Скучная еда

Чем разнообразнее набор продуктов в меню ребенка, тем полнее удовлетворяется потребность в правильном питании. В нем должны присутствовать молоко, творог, сыр и яйца. И ежедневно - мясо или рыба. Вот только, как мы уже говорили, их лучше не жарить, а варить, запекать или тушить. Идеальный вариант - приготовление в пароварке.

Да, и еще. Не забывайте, что детей может заинтересовать не столько польза еды, сколько ее вкус и - не в последнюю очередь - оформление. Поэтому по мере сил и возможностей превращайте обеды в маленькие праздники - и тогда ваше чадо с радостью будет уплетать за обе щеки даже самые незатейливые блюда!

Полина ЯКОВЛЕВА.

Полтаблицы Менделеева – в одном ломтике

На Калужском хлебокомбинате - в прямом смысле - проверяется каждое зернышко.

Подробности о хлебе, которым кормят местных школьников, корреспонденты региональной «Комсомолки» узнали у коммерческого директора Калужского хлебокомбината Николая Гончарова.

Каким он должен быть

Для начала - немного теории. Николай Гончаров достает со стеллажа увесистые папки с нормативными документами. Их на предприятии - великое множество, и всему предписанному в них здесь строго следуют.

- Хлебобулочные изделия для детского питания должны соответствовать потребностям растущего организма ребенка, способствовать его нормальному развитию и функционированию, повышать устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды… - цитирует один из нормативов Николай Львович. - С учетом медико-биологических требований к хлебобулочным изделиям для детей дошкольного и школьного возраста, изложенных в Техрегламенте «О безопасности пищевой продукции», они должны включать определенное количество белков, жиров, углеводов, железа, витаминов B1, В2, РР.

А еще из слов Николая Гончарова мы узнали, что хлеб для детского питания должен изготавливаться из сырья, к которому предъявляются особые требования по качеству и безопасности. В нем не должно быть ГМО, пестицидов, подсластителей, жиров… Для придания специфического вкуса и аромата допускается использовать только натуральные пищевые ароматизаторы. Кроме того, изделия должны быть упакованы в специально разрешенные для этого материалы.

Не технология, а искусство

От сухих фраз мы переходим к практике, а точнее - отправляемся на производство, чтобы понять, как все эти требования соблюдаются.

Выпечка на ЗАО «Хлебокомбинат», скорее, не технология, а искусство. И секретами этого искусства здесь владеют в совершенстве.

Компоненты используются исключительно натуральные, причем в основном - отечественные. И никаких добавок: улучшителей, отбеливателей, консервантов, разрыхлителей, которые продлевают сроки хранения продукции и придают изделиям неестественную пышность. На Калужском хлебокомбинате объем всего выпекаемого достигается только благодаря высоким технологиям производства и качеству сырья.

На предприятии работает 3 лаборатории. Контрольная проверяет сырье и готовую продукцию по физико-химическим и органолептическим показателям, в том числе - на сахар и жир. Все сырье принимается при наличии соответствующих документов по показателям качества. Две заводские лаборатории осуществляют операционный контроль производства - от хранения сырья до отпуска готовой продукции на склад. Проверяется даже качество желтых пакетиков.

Курс на здоровое поколение

Результаты исследований, проводимых Институтом питания РАМН, давно сигнализировали о крайне недостаточном потреб­лении витаминов, минеральных веществ и микроэлементов большей частью детского и взрослого населения. Поэтому на ЗАО «Хлебокомбинат» с целью улучшения качества питания и здоровья калужан выработали и успешно реализуют хлебобулочные изделия, восполняющие их недостаток.

Нам удалось понаблюдать за отгрузкой в школы хлеба, обогащенного витаминами и йодказеином (йодированным белком молока). На вид - традиционный хлеб. При этом пользы от него детскому (и не только) организму больше, чем мы можем предположить.

- Батон нарезной витаминизированный у нас обогащен коктейлем из железа, отвечающего за кроветворение, и витаминами группы В, которые позитивно влияют на наши настроение и самочувствие, - поясняет Николай Львович. - А что касается йода, то этот элемент таблицы Менделеева детям просто необходим: он является составной частью гормонов щитовидной железы, которые влияют на рост и развитие организма, ускоряют обменные процессы, концентрацию глюкозы в крови, влияют на память и интеллект. Но только органические соединения йода исключают вероятность его передозировки и сохраняются в продуктах при изготовлении, хранении и термообработке, не изменяя их привычного вкуса и качества.

P.S. Слушая Николая Львовича, я представляла, как с таким питанием все больше современных школьников будут с легкостью выдерживать нагрузку в школе и секциях, набирать по 100 баллов на ЕГЭ, делать карьеру в будущем… И все это - без лишних нервов и страхов.

Лилия БУЛАЕВСКАЯ.

«Для земляков трудимся с максимальной отдачей»

Дети спешат на обед и с удовольствием едят. Значит, ГК «Вкусная еда» все делает правильно!

Директор калужской Группы компаний «Вкусная еда» Дмитрий Торубаров - о проверенных поставщиках, электронных деньгах и пищевой культуре школьников

- Дмитрий Владимирович, назовите основные критерии, которые вы декларируете на рынке школьного ­питания.

- Когда работаешь для земляков, для своих детей и внуков, это накладывает дополнительные обязательства. Поэтому главные критерии нашей работы - качество сырья и заготавливаемой продукции.

- Как вы этого достигаете?

- Это результат работы с проверенными поставщиками и опытными сотрудниками общепита.

Оптимизируя расходы на сырье, мы столкнулись с тем, что у крупных московских компаний цена не всегда сопоставима с качеством. Мы пришли к выводу, что выгоднее, рентабельнее и безопаснее покупать у калужских поставщиков. Во-первых, экономятся средства на логистику. к тому же, например, мясное сырье в большинстве случаев - охлажденное. Оно не накачано водой, и из килограмма мяса после разморозки мы получим килограмм мяса.

Местная продукция качественная, вкусная и полезная. Например, хлеб, который мы закупаем на Калужском хлебокомбинате, витаминизирован, обогащен йодом, потому что для деятельности мозга в период роста детям это просто необходимо. Бывали разные ­ситуации, например дефицит бюджета, и эти поставщики, зная, что мы местные, что за нами - определенный бэкграунд партнерских отношений, не прекращали отгрузки. Поэтому наши деловые отношения постепенно переросли в дружеские.

Во все школы мы возим одинаковое сырье, но очень многое зависит от персонала столовых. Повара готовят ­непосредственно в школах, которые мы обеспечиваем питанием. Поэтому качество одних и тех же блюд в разных столовых может разниться.

- Как вы добиваетесь стабильного качества своих блюд?

- В нашем штате - несколько технологов, которые с этой целью «отрабатывают» блюда в каждой школьной столовой. Технологи у нас с высшим образованием и большим опытом работы, у них за плечами - большое количество оплаченных нами курсов повышения квалификации.

Наша компания располагает собственным кондитерским цехом. То есть буфетную продукцию мы выпекаем сами. Работаем по старым технологиям, потому что наши кондитеры постигали азы профессии еще в 60-е годы прошлого века и трудились в таких известных взрослым калужанам заведениях, как «Ромашка», «Чайка» и т.д. Поэтому все закладки у нас - по ГОСТам и ТУ 1970-х годов, а все булочки и пирожные, которые мы продаем в буфетах, - это вкус, с детства знакомый родителям и бабушкам-дедушкам ­нынешних школьников.

Мы очень дорожим своими поварами. Поздравляем с праздниками, оплачиваем санаторно-курортное лечение. Большое внимание уделяем обучению персонала. Наша основная задача - сохранить те квалифицированные кадры, которые есть, и - по возможности - обучить новые. Потому что повара и кухонные рабочие ­сейчас в дефиците.

- Доставку еды в школы вы не осуществляете?

- Мы стараемся уходить от доставки. Но есть и такие школы, в которых готовка технически невозможна. ­Например, 27-я школа в Азарово, где есть только небольшая мойка, раздаточная и зал приема пищи. А вот в 48-й школе на Терепце - большое количество цехов и складских помещений. Там готовят для своих нужд и для маленьких школ, таких как 27-я. Туда горячую пищу доставляет наш транспорт в специальных термобоксах.

- Как вы контролируете качество сырья?

- У нас трехступенчатая система входного контроля качества сырья.

На первом этапе его визуально оценивают в нашем распределительном центре, куда его привозят от поставщиков. Потом его проверяют уже при приемке в школах завпроизводством и другие представители школ, ответственные за питание. В случае подозрений школа может отобрать любое сырье на экспертизу. Правда, за весь период работы к нам никаких серьезных претензий не было. И третий этап контроля качества осуществляют ответственные за питание диетсестры.

- Сейчас дети питаются в основном полуфабрикатами. Как они воспринимают диетические котлетки и картофельное пюре с овощами в школьном меню?

- Вы правы: сейчас все едят - в лучшем случае - пельмени и колбасу. А что такое кисель, дети вообще не знают. И, когда первоклашка приходит в школу и видит омлет или запеканку, он просто не понимает, можно ли это вообще употреблять в пищу (улыбается). Дома на вопрос: «Что ты сегодня ел в школе?» - он ответит: «Ничего, было невкусно». И родители тут же начнут жаловаться на питающую организацию.

Поэтому в начале каждого учебного года мы собираем родителей и предлагаем формировать инициативные группы по питанию, то есть фактически участвовать в контроле качества: в любое время они, не оповещая нас, могут прийти и попробовать то, что едят их дети. Это делается для формирования культуры питания в современных семьях. Мы приглашаем родителей продегустировать все лично, чтобы они поняли, чем нужно кормить детей. Ведь питание в школе сбалансировано по белкам, жирам и углеводам и носит поддерживающий характер, чтобы помочь ребенку справиться с нагрузками, которые возрастают с каждым годом.

Два года назад в ряде школ в качестве пилотного проекта ГК «Вкусная еда» ввела альтернативное меню, чтобы дети имели право выбирать. Это тоже нацелено на то, чтобы они не бегали в палатки за чипсами.

С прошлого учебного года в 4 калужских школах мы внедрили систему безналичных платежей. Родители стали вносить средства на персонализированную карту школьника, которой можно расплатиться и за горячее питание, и за буфетную продукцию. С помощью приложения или сайта нашего партнера - компании «Аксиома» - родители могут отслеживать, на что ребенок расходует деньги. В магазин с этой карточкой не придешь. Но ребенок понимает, что деньги на карте есть и, если они на ней останутся, будет как-то неинтересно. Поэтому он просто вынужден питаться в школе, что наилучшим образом скажется на его здоровье. С 1 сентября 2018 года такая система будет действовать во всех школах, которые ГК «Вкусная еда» обеспечивает горячим питанием.

- Дети вас благодарят?

- И не только дети. Даже слоган нашей компании звучит так: «Нам каждый день говорят спасибо». У нас есть положительные отзывы и благодарности от школ, органов местного самоуправления, Управления образования, от губернатора. ГК «Вкусная еда» отмечали как лучшее предприятие общественного питания Калужской области. А вот эти три папки видите? В них - благодарности от родителей за последние три года. Для нас это самая высокая оценка нашего труда.

НАША СПРАВКА

Организацией питания в учреждениях социальной сферы нашего города ГК «Вкусная еда» (в со­став которой входят ИП Сарычева Т. С. и ИП Денисов С. В.) занимается уже 12 лет, с 2010 года она кормит калужские школы. Сейчас предприятие в очередной раз выиграло конкурс, который организует Управление экономики Калуги на право обеспечивать питанием 17 общеобразовательных школ ­города.

Калуга, ул. Хрустальная, 18. Телефон: 8 (4842) 75-08–20.

Полина ЯКОВЛЕВА.