Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 22 августа
$ 67.18 0.00
77.35 0.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Если у человека выявлена вич-инфекция…

22.08.2018 09:30 0 1121
Если у человека выявлена вич-инфекция…

При обнаружении ВИЧ-инфекции необходимо более внимательно относиться к своему здоровью (так как вирус ослабляет иммунную защиту организма и человек становится мишенью для микробов). Нужно вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, научиться справляться со стрессами, не забывать об отдыхе.

Важно регулярно посещать своего врача в СПИД-центре, вовремя обследоваться, принимать прописанные доктором лекарственные препараты.

При половых контактах ВИЧ-инфицированному необходимо использовать презервативы, предметы личной гигиены должны быть только личными – бритвы, зубные щетки, маникюрные принадлежности.

Любые ранки нужно не-медленно обработать анти-септиком на основе 70% этилового спирта и заклеить лейкопластырем самостоятельно, либо помощник должен обезопасить себя резиновыми перчатками.

Если кровь ВИЧ-инфицированного попала на кожу, нужно обработать ее 70% этиловым спиртом, потом двукратно промыть водой с мы-лом и повторить обработку спиртом. При попадании инфицированной жидкости в глаза необходимо промыть их проточной водой (не тереть).

Помните, что ВИЧ не передается при бытовых контактах (постельное и нательное белье, игрушки, мебель, дверные ручки, посуда, сантехника), при укусах насекомых, от животных или через продукты.

ВИЧ передается только при половых контактах без презерватива с ВИЧ-
инфицированным или через зараженную ВИЧ кровь, а также от матери ребенку во время беременности, в родах и с грудным молоком.

Люди, живущие с ВИЧ, имеют право на труд, образование и медицинскую помощь в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Для своевременного установления диагноза «ВИЧ-инфекция» КАЖДОМУ ВАЖНО не менее 1 раза в год обследоваться на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в СПИД-центре (Калуга, ул. С. Разина, д. 1, тел.: 57-81-27, 220-120).

Лиц. № ЛО-40-01-001351 от 02.06.2017 г., выд. МЗ КО.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество вич спид peклама спид-центр в калуге
Еще новости из рубрики «Общество»

Украшать флагами будут всё, кроме магазинов 22.08.2018 16:53

Шопинскую дорогу доделают за 200 миллионов 22.08.2018 16:26

У города нет денег на новое кладбище 22.08.2018 15:16

ТОП-5 основных ошибок родителей в составлении меню школьников 22.08.2018 14:55

В Центральном парке запретят торговать у храма 22.08.2018 09:50


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 11:00
День города 2018. Полная афиша праздника
Калуга
сб 25 августа, 17:00
«Ночь кино 2018»: полная афиша
Калуга
сб 25 августа, 11:00
День Полотняного завода
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

пт 24 августа, 16:00
Гала - концерт «Загадки школьного портфеля»
Библиотека-филиал № 32
сб 01 сентября, 12:00
Благотворительные мастер-классы 1 сентября
Дом мастеров
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды
вс 02 сентября, 19:00
Pink Floyd Tribute
Мажор, бар
вс 02 сентября, 19:00
Cаша Растич (7 Раса )
Мажор, бар
пт 07 сентября, 21:00
Мертвые Дельфины
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Принцесса и дракон
Альфа
Mamma Mia! 2
Днюха!
Новости компаний

«Калугаэнерго» напоминает: проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП смертельно опасно!

«Ростелеком» начал работы по повышению безопасности калужских дорог

«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»

Калужский филиал Россельхозбанка подарит горожанам ко Дню города необычную фотозону

Опросы
А вы как отметите День города? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.