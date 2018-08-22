Если у человека выявлена вич-инфекция…

22.08.2018 09:30 1121

При обнаружении ВИЧ-инфекции необходимо более внимательно относиться к своему здоровью (так как вирус ослабляет иммунную защиту организма и человек становится мишенью для микробов). Нужно вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, научиться справляться со стрессами, не забывать об отдыхе.

Важно регулярно посещать своего врача в СПИД-центре, вовремя обследоваться, принимать прописанные доктором лекарственные препараты.

При половых контактах ВИЧ-инфицированному необходимо использовать презервативы, предметы личной гигиены должны быть только личными – бритвы, зубные щетки, маникюрные принадлежности.

Любые ранки нужно не-медленно обработать анти-септиком на основе 70% этилового спирта и заклеить лейкопластырем самостоятельно, либо помощник должен обезопасить себя резиновыми перчатками.