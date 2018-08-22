Если у человека выявлена вич-инфекция…

При обнаружении ВИЧ-инфекции необходимо более внимательно относиться к своему здоровью (так как вирус ослабляет иммунную защиту организма и человек становится мишенью для микробов). Нужно вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, научиться справляться со стрессами, не забывать об отдыхе.
Важно регулярно посещать своего врача в СПИД-центре, вовремя обследоваться, принимать прописанные доктором лекарственные препараты.
При половых контактах ВИЧ-инфицированному необходимо использовать презервативы, предметы личной гигиены должны быть только личными – бритвы, зубные щетки, маникюрные принадлежности.
Любые ранки нужно не-медленно обработать анти-септиком на основе 70% этилового спирта и заклеить лейкопластырем самостоятельно, либо помощник должен обезопасить себя резиновыми перчатками.
Если кровь ВИЧ-инфицированного попала на кожу, нужно обработать ее 70% этиловым спиртом, потом двукратно промыть водой с мы-лом и повторить обработку спиртом. При попадании инфицированной жидкости в глаза необходимо промыть их проточной водой (не тереть).
Помните, что ВИЧ не передается при бытовых контактах (постельное и нательное белье, игрушки, мебель, дверные ручки, посуда, сантехника), при укусах насекомых, от животных или через продукты.
ВИЧ передается только при половых контактах без презерватива с ВИЧ-
инфицированным или через зараженную ВИЧ кровь, а также от матери ребенку во время беременности, в родах и с грудным молоком.
Люди, живущие с ВИЧ, имеют право на труд, образование и медицинскую помощь в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Для своевременного установления диагноза «ВИЧ-инфекция» КАЖДОМУ ВАЖНО не менее 1 раза в год обследоваться на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в СПИД-центре (Калуга, ул. С. Разина, д. 1, тел.: 57-81-27, 220-120).
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