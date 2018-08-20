Разыскиваются родные мужчины, потерявшего память

В понедельник, 20 августа, в социальных сетях разместили фотографию мужчины, которого нашли у вокзала. Он страдает потерей памяти.
Сейчас мужчина находится в сосудистом отделении ГКБ «Сосновая роща». О том, откуда он, о его родственниках не известно ровным счетом ничего.
Всех, кто знает человека на фото, просят звонить в отделение больницы по телефону в Калуге 55-11-47.
|
Аникеев о «чёрном списке» Рособрнадзора: «Ничего страшного» 20.08.2018 14:53
Генерал-лейтенант стал новым замом Артамонова 20.08.2018 10:17
12 школ Калужской области попали в «черный список» Рособрнадзора 20.08.2018 08:47
Обнинск признали самым тихим городом России после Невинномысска 20.08.2018 08:19
Калужанка спасла подругу от смерти в канализационном колодце 17.08.2018 12:33
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: