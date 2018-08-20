Разыскиваются родные мужчины, потерявшего память

В понедельник, 20 августа, в социальных сетях разместили фотографию мужчины, которого нашли у вокзала. Он страдает потерей памяти.

Сейчас мужчина находится в сосудистом отделении ГКБ «Сосновая роща». О том, откуда он, о его родственниках не известно ровным счетом ничего.

Всех, кто знает человека на фото, просят звонить в отделение больницы по телефону в Калуге 55-11-47.