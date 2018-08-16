Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 16 августа
$ 66.75 1.47
76.23 1.42
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Пришлите фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми - и выиграйте призы!

16.08.2018 07:00 0 298 Редакция
Пришлите фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми - и выиграйте призы!

«Крепость Орешек. Санкт- Петербург. Виктория ЗУЙ.

«Калужский перекрёсток» продолжает фотоконкурс «Семейный альбом».

У каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии, от которых становится тепло и радостно на душе. Дочь делает первые шаги! Папа танцует на свадьбе сына! Вся семья веселится на даче! Делитесь позитивом - присылайте свои фото на наш конкурс.

Победителей ждут приятные призы!

Фото высылайте на электронный адрес af@kp.kaluga.ru с пометкой «Фотоконкурс».

«Со своей Кнопкой. Счастливый отец Сергей Кузнецов». Наталья СИГАЧЁВА. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Автор:

Редакция 
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

День ВДВ по-женски: калужанки почупахались в калужских лужах 16.08.2018 08:52

Тонущего угонщика спас владелец угнанного авто 16.08.2018 08:04

Вера Власкина пожаловалась на плохое состояние её детей в детдомах 15.08.2018 11:33

Глава городского самоуправления проверил как ремонтируют детские сады 14.08.2018 12:35

Калужане путешествуют: рай, где родилась любовь 12.08.2018 10:03


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 11:00
День города 2018. Полная афиша праздника
Калуга

Для детей

пт 17 августа, 11:20
Слайд-программа «У каждого, свой город на Земле»
Калуга
сб 18 августа, 12:00
Анимация с Барбоскиными
Калуга
сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

чт 16 августа, 19:00
Группа «НА-НА», шоу «Новое и лучшее»
Гостиные ряды
пт 17 августа, 19:00
Ностальгическая программа «Любовь и голуби, или Всё только начинается»
Гостиные ряды
сб 25 августа, 18:00
Концерт в рамках празднования Дня города
Гостиные ряды
чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды

Кино

Мальчишник в Европе
Зло
Шпион, который меня кинул
Кристофер Робин
Новости компаний

Занятия в паре – новый образовательный формат

РСХБ предлагает сервис p2p-переводов по платежным картам

В Калугаэнерго прошел традиционный летний турслет энергетиков

«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.