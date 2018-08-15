Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 15 августа
$ 68.22 1.32
77.65 0.98
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Более 1000 человек приняли участие в конкурсе «Калуга в цвету»

15.08.2018 08:56 0 529
Более 1000 человек приняли участие в конкурсе «Калуга в цвету»

14 августа в новом городском парке были подведены итоги конкурса «Калуга в цвету».

Конкурс проводится уже 13-й год, в 2018 году количество участников превысило тысячу человек, в конкурсную комиссию было подано порядка 300 заявок.

Конкурс проходил по семи номинациям: «Лучшее озеленение торговой территории», «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры», «Лучшая входная группа территорий организаций», «Лучший цветущий двор многоквартирного дома», «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартирных домов», «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома», «Лучший  цветник / клумба во дворе многоквартирного дома».

Для участников фестиваля была подготовлена выставка цветов, различные творческие мастер-классы и праздничный концерт. Новинкой стало дефиле цветочной одежды, в котором приняли участие  члены более 20 территориальных общин.   

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ поблагодарил участников конкурса за работу и поздравил с наступающим Днём города.

– От имени депутатов Городской Думы благодарю всех участников конкурса за неравнодушное отношение и любовь к родному городу, – обратился к собравшимся Александр ИВАНОВ, – благодаря вашим усилиям наш город стал ещё более красивым и уютным, в калужских дворах появились новые зеленые насаждения, цветы, кустарники. Городские власти стремятся вернуть нашей милой Калуге звание «Зелёный город», отрадно, что многие калужане также активно участвуют в этой работе. Особо хочу отметить активистов территориальных общин – они не только вносят огромный вклад в дело благоустройства города, но и заботятся об озеленении дворовых территорий и микрорайонов. Примечательно, что впервые площадкой для подведения итогов конкурса «Калуга в цвету» стал новый городской парк, уверен, что это станет доброй традицией и в парке будут проводиться многие городские мероприятия. Поздравляю участников конкурса и всех калужан с наступающим Днём города, желаю всем крепкого здоровья и новых успехов в труде на благо родного города!  


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: городская дума
Еще новости из рубрики «Общество»

Глава городского самоуправления проверил как ремонтируют детские сады 14.08.2018 12:35

В Калуге проверили ход ремонтных работ в детских садах 09.08.2018 13:51

Глава городского самоуправления поздравил Митрополита Калужского и Боровского Климента 09.08.2018 12:48

Внесены поправки в бюджет Калуги 08.08.2018 15:14

Глава городского самоуправления проверил ход работ по благоустройству 07.08.2018 14:20

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 16:00
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

пт 17 августа, 11:20
Слайд-программа «У каждого, свой город на Земле»
Калуга
сб 18 августа, 12:00
Анимация с Барбоскиными
Калуга
сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

чт 16 августа, 19:00
Группа «НА-НА», шоу «Новое и лучшее»
Гостиные ряды
пт 17 августа, 19:00
Ностальгическая программа «Любовь и голуби, или Всё только начинается»
Гостиные ряды
сб 25 августа, 18:00
Концерт в рамках празднования Дня города
Гостиные ряды
чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды

Кино

Мальчишник в Европе
Зло
Шпион, который меня кинул
Кристофер Робин
Новости компаний

Занятия в паре – новый образовательный формат

РСХБ предлагает сервис p2p-переводов по платежным картам

В Калугаэнерго прошел традиционный летний турслет энергетиков

«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.