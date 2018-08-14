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Глава городского самоуправления проверил как ремонтируют детские сады

14.08.2018 12:35 0 93
Глава городского самоуправления проверил как ремонтируют детские сады

14 августа Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ вновь посетил детские сады, ремонт которых осуществляется в рамках программы, разработанной по предложению депутатов Городской Думы.

В детском саду «Анютины глазки», построенном 53 года назад, запланированы работы по асфальтированию территории, ремонту теневых навесов и цоколя здания, замене дверей аварийных выходов, установке системы видеонаблюдения, реконструкция лестниц. Также планируется ремонт внутренних помещений и туалетов. Работы ведутся поэтапно, так как детский сад продолжает функционировать, на сегодняшний день ремонт завершён на 60%.

В детском саду «Росинка» ремонтируют группы и туалеты, меняют окна, также планируется ремонт лестниц. Работы ведутся с опережением и на данный момент практически завершены: выполнена замена окон, стяжка пола и покрашены стены, в ближайшее время будет уложен линолеум и установлены двери.

– Работы ведутся в хорошем темпе, надеюсь, что в сентябре детей встретят обновлённые, комфортабельные детские сады, – отметил Александр ИВАНОВ, – вместе с тем есть  ряд проблем: в детском саду №116 затянулась проверка смет и работы ещё не начались, а в «Алых парусах» подрядчик не предоставил достаточное количество рабочих для проведения фасадных работ. Управлению образования следует принять неотложные меры по ускорению освоения бюджетных средств. Депутатский корпус продолжит осуществлять контроль за ходом ремонта дошкольных учреждений.


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Тэги: общество городская дума
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