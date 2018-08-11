Калужанка обустроила экодачу с кошачьим Бродвеем и «Оком Вселенной»

Об участке садовода-любителя Елены Дроздовской ходят легенды. Многие опытные дачники хотели бы там побывать и собственными глазами увидеть, как вырастить картофель без земли, 3–4 культуры на одной грядке да ещё и малину размером со спичечный коробок. Елена Викторовна — занятой человек: и работает, и красавцы-овощи выращивает. Но для нас в своём плотном графике нашла время и показала нам и свой участок, и экодачу.

Природа-учитель

Садовод признаётся, что всему учится у природы, наблюдает, как развиваются растения в естественной среде, а потом старается воссоздать подобные условия на своём участке.

— Если бы я сам этого не видел, то не поверил бы, что так бывает: женщина с двумя высшими образованиями — музыкальным и педагогическим — так может увлечься садом. Это феномен какой-то! — говорит её супруг Александр. — Я бывший военнослужащий, с семьёй мы всю страну объездили. 18 раз меняли место жительства. Лена — тонкая натура, воспитывалась с няней — и вдруг сама делает прививки на деревьях, выписывает новые сорта картофеля, ходит на всевозможные садово-огородные семинары.

Участок у семьи появился в лихие 90-е. Супруга попросила у мужа кусок земли. Это была не прихоть, а возможность самим вырастить овощи и с их помощью как-то прожить. Зарплату тогда задерживали месяцами. Жизненная потребность переросла в увлечение.

— У меня нет любимых культур, все нравятся! — признаётся Елена Викторовна. — Когда я занялась картошкой, то изучила её вдоль и поперёк. Сажала самые разные сорта, используя всевозможные методики: по кругу, в сдвоенных грядках, в мешке. И в итоге пришла к своему. Занялась малиной: много читала, интересовалась, как тот или иной сорт себя ведёт, какие — высокорослые, какие нет. Современные крупноплодные сорта малины оказались не такими ароматными и сладкими, как старинные, классические. Потом увлеклась клубникой. Искала сорта, которые были бы и крупными, и вкусными, и ароматными. Да и чтобы растение при этом не болело. ­Сортов 28 перепробовала!

Я экспериментирую с сортами, люблю приобретать новинки, применять новые методы выращивания.

Форма и цвет

— Сада не может быть без цветов. Поэтому я разбила декоративные клумбы. Идеи по их оформлению рождаются постепенно. Муж как-то привёз мне машину камней. Я ими сначала одну клумбу оформила. Решила взглянуть, как она смотрится сверху. Поднялась на второй этаж дачного домика и ахнула: напоминает глаз! Так красиво получилось. Назвала её «Око Вселенной».

Чтобы камни не зарастали травой, я под них в несколько слоёв стелю обычные мешки для мусора. Иначе они вскоре покроются растениями, и избавиться от непрошенных гостей будет сложно.

У меня есть два интересных японских клёна, никак не могла найти место, где бы они смотрелись. Сорта низкорослые, один красный, другой зелёный. В итоге посадила на одну клумбу, между ними положила камень. Назвала «Инь и ян» — начало женское и мужское. Клумба разбита на контрасте вишнёвого и зелёного цветов.

Беседку мы построили в центре участка на пересечении дорожек. Очень удобно. У нас там летняя кухня.

Дорожки тоже делались непросто. Сначала мы убрали дёрн, постелили геоткань, песок, щебень. А сорняки всё равно сеялись прямо на щебень. Что делать? Решили сверху щебня проложить дорожки: форма заливается бетоном. Сначала сделали одну, боялись, что может рассыпаться. Самой первой нашей дорожке, идущей через весь участок, уже четвёртый год, и она в отличном состоянии. Мы её называем кошачьим Бродвеем. По ней любят гулять кошки со всей округи.

Ягоды весь сезон

— У многих садоводов как бывает: начала плодоносить малина, а потом — раз, и всё, отошла. А я посадила сорта разных сроков созревания, в итоге можно есть ягоды весь сезон. Так же и с клубникой. У меня есть ранняя, средняя, поздняя и ремонтантная. А ещё я всегда несколько грядок укрываю материалом, чтобы клубника поспела на три недели раньше срока. Делаю это после того, как прорыхлю её осенью. Но укрывать надо только после первого мороза. Сделаете это раньше — растения под материалом сопреют.

Вообще, все укрывные растения — розы, виноград, многолетние цветы — укутывают только после того, как ударит первый мороз. У нас сейчас долгая, длинная осень, тепло бывает до декабря. Рано накроешь — роза начнёт преть, гнить и погибнет. Я розы обрезаю, железными дугами к земле пришпиливаю, укрываю «ультрасилом» или коробкой, а потом сверху кладу плёнку. Обязательно под укрытием должен циркулировать воздух. Мы с опытным садоводом Ираидой Махиней на эту тему разговаривали и пришли к выводу, что вообще розы не стоит укрывать, они все морозостойкие. Но нежные, лиановидные я всё же укутываю.

У меня укутывание всего сада занимает целый день — с утра до самого вечера. Ведь растёт много хвойников, семь из них — на солнечной стороне, яркое весеннее солнце может обжечь растения. Поэтому я накидываю на них какую-нибудь ткань. Очень удобно для этого использовать халаты — раз, и завязал завязочками.

Не экономить

— Я не жалею денег на хорошие садовые инструменты. У меня есть японская женская пила «сакура», она идеально пилит. Приобрела специальный инструмент для стрижки кустарников. Выглядит он так, будто расчёску и ножницы соединили вместе. И стрижка хвойников превратилась в удовольствие. Получается и красиво, и быстро. Долгое время мечтала приобрести измельчитель для веток. Бывает, что после обрезки деревьев и кустарников их много остаётся. Измельчённые ветки можно использовать как мульчу. Но делать это нужно с умом. Если вы измельчили ветки малины и потом замульчировали ими грядку с малиной, то вместе с мульчёй могли и заболевания на новую посадку перенести.

Елена Викторовна ратует за экологическое земледелие. Она не обрабатывает свои посадки химическими препаратами, предпочитая использовать всевозможные травяные настои.

— Я много литературы прочла, прежде чем поняла, как нужно ухаживать за садом.

Даже огурцы она поливает не простой водой, а различными травяными настоями. И урожай всегда радует.

— От фитофторы томаты обрабатываю народными средствами. Прежде всего надо сажать раннеспелые сорта, чтобы успеть ­собрать урожай до того, как начнётся пик заболевания. Томаты у меня растут и в открытом грунте, и в теплице. Даже если растения развиваются на улице, у них «над головой» обязательно есть укрытие: ставлю дуги, сверху кидаю плёнку — получается туннель, открытый со всех сторон. Томаты должны быть сухими, поэтому их редко поливаем. Также для профилактики я обрабатываю растения молочной сывороткой, в которую обязательно добавляю 10 капель йода. После обработки опудриваю растения золой.

Лиственный пирог для картошки

Не представляет Елена Викторовна своего участка без картошки. В отличие от многих дачников, она не стала отводить для неё отдельного участка «фазенды»: картофель растёт в самых разных местах сада. При этом грядки с ним выполняют сразу две функции: дают урожай и помогают за сезон сделать тяжёлую почву рыхлой.

— Картошку я выращиваю не в земле, а в листьях. Не надо её окучивать: разложила картофель, засыпала листьями — и всё. Картофелины чистенькие, как поросятки, с землёй никакой возни, и главное — я целину убиваю.

Прежде чем посадить картофель, дачница раскладывает картон, насыпает на него листву, чтобы получился толстый слой, затем раскладывает клубеньки и засыпает их слоем листьев. Чтобы собрать урожай, достаточно дёрнуть за ботву, даже копать не надо. За сезон под картоном без света погибают все сорняки. На следующий год в этом месте можно сажать уже в землю ­какую-нибудь культуру.

Кстати, листва тоже не огородная, а лесная, её Елена Викторовна заранее — осенью — ­собирает в мешки.

О том, как ромашкой убить вредителей и где растут «банановые сосиски», читайте в следующем номере.

Кошачий Бродвей проходит через весь участок.

С правильными инструментами стрижка хвойников — удовольствие.

На участке нет ни одного клочка «загулявшей» земли.

Клён ясенелистный «фламинго».

Малина плодоносит весь сезон.

Под такой крышей растут помидоры.

Ранние сорта томатов не болеют фитофторой.

Фото автора.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.