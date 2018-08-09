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Глава городского самоуправления поздравил Митрополита Калужского и Боровского Климента

09.08.2018 12:48 0 319
Глава городского самоуправления поздравил Митрополита Калужского и Боровского Климента

8 августа в мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы Калужская Свято-Тихонова Пустынь, прошли праздничные богослужения по случаю 36-летия архиерейской хиротонии (дня вхождения в духовный сан епископа) Митрополита Калужского и Боровского Климента, Главы Калужской митрополии.

В торжествах приняли участие первый заместитель Губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, Председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор Бабурин, руководители органов государственной власти и местного самоуправлении.

От имени депутатов Городской Думы Митрополита поздравил Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

– Калужане высоко ценят ваш неустанный труд по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, – обратился к Митрополиту Александр ИВАНОВ, – на протяжении многих лет вы несете свою высокую духовную миссию на калужской земле, учите людей добру, любви,  искренности, милосердию. Мы также глубоко признательны вам за активную работу по восстановлению и реставрации калужских святынь: жители Калуги и гости нашего города искренне восхищаются красотой калужских храмов. 

В ответном слове митрополит Климент поблагодарил всех за теплые слова и добрые пожелания. Кроме того, он поблагодарил духовенство, монашествующих и мирян, за молитвы, которые они возносят за своего архипастыря и ту помощь, которую каждый несет на месте своего послушания, что помогает Калужской митрополии нести свое служение.

Также 8 августа в селе Льва Толстого был освящен храм в честь трех святителей - святых Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого.


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Тэги: городская дума
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