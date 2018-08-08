Как церковь превратили в коммуналку

Одигитриевский храм. Рис. А. Рахаева.

Многие века на крутом окском берегу возвышался Одигитриевский храм. Путники издалека любовались его позолоченными куполами. Построен храм из камня ещё в 1751 году. Церковь украсили приделами во имя Софии Премудрости Божией и трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Богослова. Эту святыню ­постигла участь многих утраченных калужских храмов.

Путеводительница странников

Наши предки построили деревянную церковь с четырьмя колоколами во имя Смоленской иконы Божией Матери на перекрёстке дорог. В храме Одигитрии «на песку за верхом» путники на протяжении столетий получали благословение на благополучный путь. Молились иконе Одигитрии («Путеводительница»).

Древняя надпись на образе Тихвинской Богородицы свидетельствовала: «Сей святой образ пречистая Девы Владычицы Богородицы переписан подобием со всечестной чудотворной иконы Тихвинской, сущей во святое её обители на Тихвине, по обещанию многогрешного архимандрита Варсонофия; поставлен же во граде Калуге во всечестном Богоматери храме Одигитрии, сущем на песках, лета 7188 (1680)».

Большее 30 лет в храме служил удивительный батюшка. За добрые дела и мудрые наставления протоиерея Иоанна Сперанского уважала и любила вся верующая Калуга. Его арестовали и расстреляли в 1937 году (канонизирован и причислен к лику святых священномучеников Русской православной церковью в 2000 году).

Трактор и крест

Одигитриевский храм закрыли за два года до начала Великой ­Отечественной войны. Как вспоминала калужанка и очевидица событий Мария Ланг, пригнали трактор, молодой комсомолец забрался на колокольню. Зацепил за крест с маковкой трос, сбросил его вниз. Трактор резко рванул вперёд, стал буксовать. Крест устоял на месте. Только с третьей попытки маковка с громким ударом рухнула на землю.

Колокольню разобрали на кирпичи. Четверик стал двухэтажным. Снесли позолоченное пятиглавие. Алтарь разрушили. Святые лики замазали. Прихожане молча плакали…

Вместо храма появилось рабочее общежитие. Не дошло до церковной ограды и угловой часовни с башенкой — время их сохранило.

Во время оккупации Калуги в 1941-м немцы выгнали новосёлов. Изуродованный храм превратили в конюшню дивизионных лошадей вермахта.

Чудотворный список Тихвинской иконы Божией Матери спас Москву от немцев. Вот как рассказывают об этом: «Изрядно смутившийся Сталин призвал к себе в Кремль духовенство для молебна о даровании победы. Тогда же чудотворный образ из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском на самолёте облетел кругом Москвы и спас её от врагов. 9 декабря после первого успешного контрнаступления, предшествовавшего Московскому, был освобождён город Тихвин».

Калужский список Тихвинской иконы таинственно исчез после революции. Возможно, во времена гонений на православную веру его надёжно припрятал от большевиков протоиерей Иоанн Сперанский. Не быть святыне в поруганном храме! Помните, как у Николая ­Васильевича Гоголя в рассказе «Рим»: «Иконы вынесли из храма — и храм уже не храм; летучие мыши и злые духи обитают в нём».

Запустение в алтаре

Бывший Одигитриевский храм долгие годы является жилой коммуналкой без удобств (ныне — улица Академика Королёва, 28). Жильцы десятилетиями ждут расселения, а святое место — возвращения Православной церкви. Есть надежда, что в храме наконец-то откроется церковная школа, закрытая в 1918-м. Сегодня ведутся переговоры с Калужской епархией.

Поколение за поколением в бывшем святом месте ютится несколько семей в восемнадцати квартирах. Там, где веками возносились молитвы Господу, устроена общедомовая уборная. В бывшем алтаре царит запустение. Осыпается штукатурка, замыкает проводка.

— Четыре года назад в нашем доме на втором этаже скончался сосед Геннадий. Это был добродушный, миролюбивый, верующий человек. Любил собирать грибы. Как-то рассказал мне, что в наглухо заколоченном окне ему явилась сама Богородица. Он отчётливо увидел её лик и через какое-то время скончался, — говорит один из жителей дома.

Раньше в доме проживало 11 семей. Сейчас — меньше, у жильцов по две комнаты.

Этим человеком был отец Татьяны Геннадьевны КУШНАРЕНКО, которая проживает здесь более пятидесяти лет, с 1965 года. В её комнате в красном углу теплится лампадка у домашнего иконостаса. Она единственная в коммуналке, у кого святые лики ещё свидетельствуют о Боге и вечной красоте.

— У нас вся семья верующая. Мой муж — священник калужского старообрядческого храма. Заехали сюда с родителями, когда мне исполнился годик, — рассказывает Татьяна Кушнаренко. — Говорили, что заселяют нас на два года. Оказалось — на всю жизнь. Здесь я выросла, замуж вышла, родила пятерых детей. Появилась первая внучка. Когда узнаёшь, что там, где когда-то в храме был святой престол, а сейчас общая уборная, становится дико. Условия для жизни тяжёлые, холодная вода только в кране на общей кухне. Но деваться нам некуда, терпим с молитвой. Во сне ко мне приходила Богородица, вела по дороге в ослепительно ярком свете. Видимо, Божия Матерь Одигитрия до сих пор не покидает намоленное место и охраняет свой храм в Калуге. Вернутся сюда богослужения — возвратится и чудотворная икона.

Сегодня это жилой дом с коммуналками.

Внутри — разруха.

Полную версию читайте во 2-м томе новой книги Алексея Урусова «Тайны старой Калуги: легенды, предания, мистика», которая выходит этой осенью.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.