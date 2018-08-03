Калужане путешествуют: в гости к Карлсону, Русалочке и Франкенштейну

Замок Франкенштейна находится на горе. Со смотровой площадки открываются совершенно фантастические виды на долину.

Семья Журавлёвых совершила 19-дневное автомобильное путешествие, во время которого побывала в 20 европейских городах и преодолела более восьми с половиной тысяч километров.

О своих поездках Евгений время от времени рассказывает на личной страничке в одной из социальных сетей. Читая его истории, ловишь себя на мысли, что хочешь немедленно последовать его примеру и следующий же отпуск провести не лёжа на пляже, а в дороге, за рулём, чтобы каждый день за окном мелькали новые города и страны. Восемь тысяч километров, конечно, потянет не каждый, но и Евгений замахнулся на Европу не сразу.

Свобода!

— Всё началось в 2004 году, когда мы купили наш первый автомобиль — «Оку», — рассказывает он. — Мы наконец почувствовали себя свободными, не привязанными к расписанию автобусов и электричек. Первое время ездили по области, в Москву и Подмосковье. Посмотрели все интересные места и достопримечательности. Постепенно наши поездки становились всё более продолжительными. В 2013 году, когда купили машину побольше, отправились в Питер, потом — в Дагестан, а затем по всему российскому Северному Кавказу. Туда на машине мы ездили дважды. Посмотрели Махачкалу, Дербент, Грозный, Хасавюрт, Назрань, Беслан, Нальчик.

Вежливые прибалтийские автомобилисты

— Первый выезд за границу был в 2013-м в Киев на 9 Мая. В 2014 году поехали в Беларусь — посмотрели средневековые замки. Совсем-совсем «серьёзный» зарубежный вояж был в Финляндию и Прибалтику. Через Санкт-Петербург мы добрались до Хельсинки, оттуда на пароме плыли до Таллина. Посмотрев старый город, направились в Ригу. Очень большое впечатление на нас произвела Юрмала. Сразу вспомнился фильм «Долгая дорога в дюнах». Последним из прибалтийских городов был Вильнюс, и уже потом через Беларусь вернулись домой.

Честно скажу, сначала было боязно. Не столько из-за расстояния, а потому что это другая страна, другие требования, другие люди. К тому же мы много слышали о том, что прибалты плохо относятся к россиянам. Например, нам рассказывали, что путешественников из России тормозят едва ли не на каждом посту. Но это абсолютный миф. С полицейскими мы не столкнулись ни разу. Если соблюдаешь правила, не выпячиваешься, уважаешь других автомобилистов, то и к тебе относятся нормально.

Правда, некоторые особенности прибалтийских автомобилистов удивили. Они невероятно дисциплинированные. В Прибалтике жёсткие ограничения по скорости, и все стараются придерживаться этого «коридора»: превышение может быть максимум на 5–7 км, но не на 20–30, как у нас. Если встаёшь в пробку, никто никогда не станет обгонять других по обочине или вклиниваться между машинами.

С очень необычным явлением столкнулись в Латвии. Там автомобилисты предпочитают держаться ближе к обочинам, оставляя тем, кто едет сзади, возможность обгона. Такого я больше нигде не видел.

Осторожно: серпантин!

— После той поездки мы довольно долго, месяца три-четыре, планировали следующую: через всю центральную Европу до Марселя и обратно. В поездку мы отправились в прошлом году в августе. Это, конечно, был невероятный опыт для нас. До Франции добирались через Беларусь, Польшу, Чехию, Германию, Австрию и Италию.

Удивительным было всё. Польша с её прекрасными дорогами и великолепными яблоневыми садами, гостеприимными жителями. Поразили красота Чехии и Германии. Неожиданностью было, что уже в Чехии мы въедем в горы. И дальше практически весь путь лежал по горным дорогам. В Чехии в небольших городках все дома разноцветные. Настроение повышается, глядя на такую красоту. А вот в Австрии и южной Германии такой пестроты почти нет, дома украшены картинами и цветами.

Дороги везде разные, особенно серпантины. В Австрии они максимально безопасные. По краям дорог есть ограждения, а опасные участки идут через туннели. Во Франции туннелей меньше, и ограждения чаще символические, но они есть. А вот в Италии пришлось понервничать. Обрывы дорог никак не ограждены, и можно легко улететь с дороги в пропасть.

Мы ехали из Сан-Марино в сторону Флоренции, но промахнулись мимо большой трассы. Навигатор повёл нас по каким-то мелким дорогам, мимо маленьких деревушек. Там очень красивые горы с безумными, «слепыми» серпантинами, которые ничем не огорожены. Так получилось, что мы забронировали через Интернет гостиницу, и нам обязательно нужно было добраться до неё до 18:00. В запасе у нас было четыре часа. А дорога кривая, петляет, ехать больше 60 км/ч не получается. Стараюсь побыстрее — жена, конечно, сильно против. Мне, в принципе, было не так страшно. Я умудрялся по пути ещё и рассказывать жене и сыну о красивых замках, видневшихся на соседних склонах. Супруга всё это время сидела с закрытыми глазами. В гостиницу, кстати, успели вовремя.

В той поездке мы намотали около 8 тысяч километров. Впечатления были настолько сильными, что, вернувшись, тут же стали планировать следующее путешествие, в которое мы отправились этим летом. Решили, что надо побывать на севере Европы.

Замок Франкенштейна.

Галопом по Европе

— Дорога в Финляндию была для нас уже изведанным маршрутом. Оттуда на пароме добрались до Стокгольма и сразу поехали искать домик Карлсона. В городе есть его музей, как и у других персонажей сказок Астрид Линдгрен. Жилище «мужчины в самом расцвете сил» располагается на улице Вулканусгатан, 12. Это обычный жилой дом зелёного цвета. Местные власти установили на крыше небольшую постройку размером в пару квад­ратных метров. Там и живёт Карлсон. На крышу могут подняться все желающие. Внутри домика настоящий беспорядок, всё перевёрнуто вверх дном: незаправленная кроватка, куча игрушек, захламлённый письменный стол.

Из Стокгольма направились в Осло, потом были Копенгаген, Гамбург, Бремен. По пути заехали на родину барона Мюнхгаузена в город Боденвердер. Нам повезло: мы навестили барона как раз 32 мая! Затем отправились в сторону Амстердама. Дальше — Гаага, Антверпен, Брюссель, Париж. В столице Франции мы провели два дня — ходили с сыном по музеям. Из Парижа поехали в сторону Шампани в город Мец. Потом снова отправились в Германию через юг страны: Штутгарт, Нюрнберг, Дрезден, Берлин. Оттуда — в Варшаву, потом — в Вильнюс и домой. В дороге были 19 дней, за это время проехали 8599 км, побывали в 20 городах.

— Практически галопом по Европе. Удаётся за такое короткое время разглядеть всё как следует, почувствовать атмосферу страны, города?

— Да, удаётся. Мы заранее прописываем маршрут и выбираем интересные места, которые хотим посетить. Поскольку мы не миллионеры, стараемся путешествовать экономно. Например, ездим, в основном, по бесплатным дорогам, а они, как правило, идут через городки, деревеньки, и везде своя уникальная атмосфера. Когда едешь по большому шоссе, этого не видно.

Поскольку маршрут немаленький, задерживаться где-то надолго не получается. На осмотр одного города уходит обычно от двух до шести часов. Исключение — Париж. Там мы пробыли почти два дня. Хотели показать этот город ребёнку, наши любимые места, чтобы у него осталось приятное впечатление.

Больше времени, чем планировали, ушло на Копенгаген. Оказалось, что там живут наши знакомые, и мы остановились у них на пару дней. Они предложили: «Здесь недалеко находится королевский замок. Поехали?» — «Поехали!» Совершенно ошеломительное место! Потратили на его осмотр часа два, но ни разу об этом не пожалели. Благодаря друзьям мы увидели в Дании много красивых, необычных мест. Сын теперь хочет побывать там ещё раз.

На родине барона Мюнхгаузена в городе Боденвердере.

Дипломатия на уровне простых людей

— В какие города и страны хотелось бы вернуться?

— Точно могу сказать, куда возвращаться не хотелось бы. В Норвегию. Не понравилась. От Хельсинки и Стокгольма впечатления остались очень уютные, тёплые, а вот от Осло… Не принял он нас. А вернуться хочется практически в любой французский городок. Они особенные: очень домашние и какие-то близкие нам по духу. Очень красивые и уютные небольшие городки в западной Германии. Они сохранили свой средневековый облик, но при этом приобрели современный комфорт. Меньше понравились Голландия и Бельгия, хотя города там очень красивые. В Амстердаме сильно раздражало большое количество россиян, которые вели себя не вполне адекватно. Такое ощущение, что люди неправильно воспринимают те свободы, которые есть в этом городе, и едут туда исключительно с одной целью. Глядя на них, чувствовал обиду за страну, потому что, к сожалению, нас часто воспринимают именно по таким путешественникам: они больше бросаются в глаза и лучше запоминаются.

Но вообще везде местные жители принимали нас очень тепло, когда узнавали, что мы из России. Ни разу не ощутили какого-то неприятия или негатива по отношению к себе. По дороге мы не раз сбивались с пути и искали объезды. Люди были приветливы, старались нам помочь. Бывали случаи, когда, например, в той же Прибалтике мы приходили в магазин и не могли прочитать название продукта. Можно было запросто подойти к любому человеку и попросить помочь — нормально на русском языке отвечали. То же самое и в Польше. То есть дипломатия на уровне простых людей совершенно позитивная и работает отлично.

Копенгаген, Дания.

Творческое планирование

— Люди непосвящённые могут не понять: что можно высчитывать и планировать целых три-четыре месяца. Этот этап действительно настолько важен?

— Планирование очень систематизирует и упрощает процесс подготовки и само путешествие. Я занимаюсь тем, что расписываю примерный маршрут по километражу и времени. Отдаю его жене, и она начинает изучать основные достопримечательности в тех городках, в которые мы собираемся заезжать. Всё выписываем. В поездку отправляемся с большим талмудом.

Маршрут моделируем таким образом, чтобы за минимальное время охватить максимальное количество достопримечательностей. Помимо этого ищем интересную информацию о тех местах, находящихся рядом с городами, которые мы собираемся посетить. Например, изначально у нас в планах не было поездки в замок Франкенштейна. Он появился случайно, в процессе планирования маршрута.

Отдельно рассчитываем расходы на гостиницы и бензин, прикидываем, где лучше заправляться и в каком объёме. В Европе бензин дороже, чем у нас, примерно в два-три раза — по полтора евро за литр. У нас расход был примерно 8,5 литров на 100 километров.

Изменить мир вокруг себя

— Что значат для вас эти поездки? Помогают ли они понять что-то о нас, о нашей стране?

— Во-первых, это, конечно, отдых. Новые эмоции. Это же классно — увидеть что-то другое. Стараемся возить с собой младшего сына. Старшие уже выросли, но и их, когда были маленькие, тоже брали с собой. Хочется заложить в детях тягу к новому, интересному, чтобы они видели, как живут другие люди.

— А что это даёт?

— Это даёт возможность менять пространство вокруг себя, не стараться убежать из него, а начинать здесь что-то менять.

Свадебный подарок

— Следующую поездку уже начали планировать?

— Да! У нас есть три маршрута, которые мы хотим проехать. Пока не буду говорить, какие именно. Зимой у нас с женой серебряная свадьба, и мы решили сделать себе подарок.

Маршрут уже примерно расписан, супруга сейчас занимается его культурным наполнением. Километраж получается под 10 тысяч километров.

Напоследок задаю Евгению провокационный вопрос:

— А как насчёт того, чтобы осваивать дальше российские просторы?

— Была мысль махнуть на Байкал, но пока немного боязно, потому что я не знаю, какие там дороги. Народ пишет, что они за Уралом не очень. Может, когда-нибудь всё же решимся. Ведь, несмотря на дороги, большую часть европейской России мы уже объехали.

В гостях у Русалочки.

Евгений и Надежда ЖУРАВЛЁВЫ на фоне бывшего королевского замка Консьержери в центре Парижа.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.