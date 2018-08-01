Пришлите фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми - и выиграйте призы!

Самые любимые мои детки Алина и Игорь на отдыхе. Всегда на позитиве. Фото Ирины Захаровой.

Как мы уже рассказывали, газета «Калужский перекрёсток» объявила фотоконкурс «Семейный альбом».

У каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии, от которых становится тепло и радостно на душе. Дочь делает первые шаги! Папа танцует на свадьбе сына! Вся семья веселится на даче! Делитесь позитивом - присылайте свои фото на наш конкурс.

Победителей ждут приятные призы!

Ваши снимки отправляйте на электронный адрес af@kp.kaluga.ru с пометкой «Фотоконкурс».

Счастлив в Доминиканской Республике. Станислав Шевелёв.