Подводная лодка в море цветов: как в Калуге появилась морская усадьба

Для хозяйства Дмитрия и Маргариты СОБОЛЕВЫХ лучше русского слова, чем «усадьба», не подобрать. Необходимо только уточнить: у них «морская» усадьба.
Десять с половиной соток достались Дмитрию Соболеву в наследство от родного дяди, морского офицера. К тому времени и сам Дмитрий вышел в отставку в чине капитана 2-го ранга, прослужив в ВМФ 22 года. Сначала бывший подводник с женой Маргаритой приезжали в деревню только летом. Но постепенно сроднились с этим красивым местом над Окой с видом на Калугу. Построили дом и перебрались в Воровую насовсем.
Местная достопримечательность
Над усадьбой Соболевых гордо развевается Андреевский стяг. И теплицу Дмитрий соорудил в виде подводной лодки.
По моему разумению, на подлодках служат люди с совершенно трезвым умом, холодной головой и твёрдым характером. И, конечно, с большим чувством юмора. Вот именно таким и является Дмитрий — мастер на все руки. Сегодня у него два увлечения, которым он отдаёт всё свободное время: старинный автомобиль Газ-69, им лично восстановленный, и усадьба.
Усадьба
— Вообще здесь всем заправляет Маргарита, — говорит Дмитрий. — Всё, что растёт, благоухает и плодоносит, — это её рук дело. Я жену в шутку называю «прокурором». Всё сажает, сажает и сажает! Моя задача, как и у любого нормального мужика, — рабочая сила и всё, что связано с отделкой и завершением строительства нашего двухэтажного дома с баней.
Усадьба Маргариты и Дмитрия поражает своей естественностью и гармоничностью. При планировании участка они стремились к тому, чтобы тут было красиво и удобно в течение всего года. Они искали единства с природой. И у них получилось!
В гармонии с природой
Максимальное использование имеющихся на участке взрослых деревьев придаёт небольшому вишнёво-сливовому саду, расположенному за домом, основательность. Перед ними растут йошта (гибрид крыжовника и смородины) и крыжовник, клубника и земляника. Разбиты несколько цветников: рядом соседствуют и благоденствуют розы, ноготки, салат, хосты, бадан и другие красивые и полезные растения. В углу участка под деревьями — их первый летний домик, теперь он одновременно является и летней кухней, и кровом для гостей.
Огород, где всё растёт
— У нас на участке глинистая почва, — объясняет местные особенности Маргарита. — Такую землю тяжело обрабатывать: в сухую погоду она твёрдая, словно камень, а во влажном состоянии липнет к лопате увесистым пластом. Однако мы сажаем практически все овощные культуры. Я сторонник природного земледелия. Не нужно пичкать почву удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие — это, прежде всего, щадящая обработка почвы, возвращение питательных веществ, мульчирование, закладка приподнятых грядок на основе покошенной травы и сорняков. В теплице муж оборудовал одну «тёплую» грядку: выкопал траншею, накидал всяких дров и веток, потом более мелких растительных остатков. Со временем так оборудуем и остальные.
Всё в цвету!
К дому примыкает небольшой, но роскошный миксбордер (смешанный цветник). Он спланирован так, что в нём всегда что-то цветёт. Тюльпаны, пионы, флоксы, лилейники… Всего и не перечислить! Картину довершают плетистые розы, придающие всей композиции изысканность. Есть в саду и отдельный розарий. Розы — любимые цветы Маргариты. В углу усадьбы Дмитрий обустроил «малявник», где жена выдерживает новые сорта перед посадкой. Королева цветов роза в условиях чрезвычайно глинистой почвы требует постоянной заботы: укрытия на зиму, правильных подкормок в нужное время, грамотной борьбы с вредителями и болезнями. Но красота цветущих роз в июле заставляет забыть все эти сложности!
Дмитрий СОБОЛЕВ.
Подпорная стена, возведённая собственноручно, стала стоянкой для ГАЗ-69.
Огурцы-гиганты.
Помидоры с «тёплой» грядки.
Красной смородине не один десяток лет.
Здесь всегда рады гостям.
Цветники — особая гордость хозяйки.
Первый урожай в молодом саду.
Роскошная гортензия неприхотлива и радует цветением всё лето.
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