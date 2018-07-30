Как флаг нашей газеты побывал в Брестской крепости и средневековом замке

Сергей ВАСИЛЬЕВ, постоянный читатель ­наших сайта и газеты, отправился в поездку с флагом «Калужского перекрёстка».

Для Сергея всегда была важна тема Великой Отечественной войны. В Калуге его знают как организатора масштабной акции «Подвези ветерана».

А как только появляется возможность, Сергей посещает исторические места боевых действий.

— Я всегда хотел побывать в городах-героях, там, где шли бои, — рассказывает Сергей. — Ездил на машине в Сталинград, летал в Ленинград, был в Смоленске, Туле, Москве… А вот Брест оставался немного в стороне. Хотя он не город-герой, но там есть героическая крепость, которая приняла на себя первый удар фашистских войск. Давно думал об этой поездке — но то дела, то работа… В этом году мы с женой Наташей решили: хватит откладывать на потом, надо ехать. На поездку было всего 4 дня. Забронировали по Интернету квартиру в Бресте — и рванули на машине.

Зубр в поле

— До Бреста — 1027 км. Выезжать лучше часов в 4–5 утра, чтобы приехать пораньше и в дороге иметь запас времени. Но нам надо было завезти детей в детский сад — забирали их уже бабушки, — поэтому выехали позже. Дорога хорошая, не пересекает посёлков и деревень, разрешённая скорость — 120 км/ч. Эта федеральная трасса строилась к Олимпиаде-80 для едущих из Европы машин.

Как выехали за границу, даже не почувствовали. Это понимаешь только тогда, когда появляются таблички с названиями деревень на белорусском языке. Поля вдоль дороги все ухоженные, обрабатываются. Очень много аистов! Они не боятся тракторов, бегают за ними. И что поразило — ни одного зонтика борщевика!

По дороге никуда не заезжали, только перекусить — время экономили. Единственное, когда увидели фигуру гигантского зубра в поле, остановились сфоткаться. Такая прикольная фишка на границе Брестской и Минской областей, мимо не проедешь!

Зубр на трассе — мимо не проедешь!

О бензине и белорусских рублях

— Бензин в Беларуси стоит 1 руб. 29 коп. за 92-й (это примерно 41 руб.) и 1 руб. 37 коп. за 95-й (чуть больше 43 руб.). Заправки на трассе попадаются редко, где-то через 50–60 км. Поэтому, въезжая в Беларусь, обязательно залейте полный бак. И, как только встречаете заправку, лучше доливать до полного. Цена фиксирована, не надо искать, где дешевле.

С собой мы брали наличку. На трассе заехали в кафе, спросили, где поменять, нам подсказали ближайший городок и банк. Курс везде одинаковый, можно попросить купюры помельче. Наши 10 тыс. рублей — это примерно 300 руб. белорусских. Сложно с копейками. Мы к ним не привыкли. А у них, если расплачиваешься в магазине и не хватает 1–2 копеек, это существенная сумма. Отдаёшь им горсточку мелочи, и они сами выбирают.

Идеальная чистота

— Въехали в Брест примерно в 8 часов вечера. Город производит впечатление немного застрявшего в 80-х. Минимальное количество высоток, мало супермаркетов, рекламы. У нас все первые этажи выкуплены под офисы и магазинчики — там такого нет. Дороги ровные, мало машин и людей. Полувымерший город. Огромное количество авто припарковано возле домов. Возможно, люди просто уехали на выходные. И очень чисто, просто идеально! Город ухоженный, по газонам никто не ходит, мусор не бросает.

Квартира, в которой мы жили, находится на 9-м этаже в новом доме, до Брестской крепости — 5–7 минут. Из окна видны высотки — это, скорее всего, уже Польша…

Двор тихий. Недалеко есть большой ночной клуб. Машины весь вечер туда-сюда, много народу. Но я с утра вышел — ни одного бычка. Чисто! Удивился, спросил у местных: «Батька вас, наверное, жёстко строит». Местные говорят: «Нет, просто у нас не принято мусорить».

Паровозы в музее хотя и старые, но на ходу.

За крепостью — граница

— Главной целью была Брестская крепость, всё остальное — по мере возможностей. Ещё в Калуге через соцсети мы познакомились с местными жителями, они обещали всё рассказать, показать. Утром созвонились, встретились. Посмотрели ­Музей паровозов. Такой мы уже видели в Самаре. Здесь он поменьше, но техника на ходу, и на какие-то праздники и мероприятия эти старые паровозы выезжают.

Потом пошли в Брестскую крепость. Я не ожидал — это такой огромный комплекс! Народу много. Вход на территорию бесплатный, в музеи — платно, но цены небольшие: порядка 200 руб. на наши деньги.

Нам показали ворота, через которые вошли первые немцы. Там, кстати, почему-то никого нет… За воротами хорошо видно Польшу, КПП, границу — полоска песка и колючая поволока.

Увидели и самые известные ворота, через которые немцы пытались выманить советских солдат, прикрываясь их жёнами и детьми, взятыми в плен. Энергетика места колоссальная, слёзы наворачиваются, когда представляешь, что там было…

Часа три ходили по крепости, местные провели для нас экскурсию. Но мы решили на следующий день вернуться, чтобы походить уже без посторонних.

Мирский замок. Первое упоминание о нём относится к 1434 году.

Брестская крепость. Ради её посещения и задумана эта поездка.

Фонарщик зажигает огни

— После обеда гуляли по улице Гоголя. Центральная часть этой улицы — ­пешеходная. На ней много кованых фонарей — очень интересных. В каждом фонаре воплощается сюжет какого-то гоголевского произведения: «Нос», «Вечера на хуторе близ Диканьки», а вот сгорает второй том «Мёртвых душ»… Рядом с ними все любят фотографироваться.

К фонарям у жителей Бреста особое отношение. Каждый вечер на пешеходную часть улицы Советской, как в старые времена, приходит фонарщик в форменном синем мундире с золотыми пуговицами. Это форма ещё петровских времён. Появляется он в сумерках и зажигает 17 фонарей. На улице есть часы, на которых каждый день вручную устанавливается время, когда придёт фонарщик. Народ собирается заранее, ждёт. Фонарщик приставляет к фонарю лестницу, залезает наверх и зажигает огонь. За ним от фонаря к фонарю бегает толпа, фоткается. Пройдя половину пути, он останавливается и минут 15 любезно всем позирует. А каждый старается потеребить его золотую пуговичку — на счастье.

Зачем Гитлер и Муссолини приезжали в Брест

— На второй день мы вновь отправились в Брестскую крепость, чтобы спокойно пройтись по музею. В нём — фото, письма, документы, осколки снарядов, оружие. Всё это лучше смотреть самим, без экскурсий. Потому что возле некоторых экспонатов хочется постоять подольше.

Для меня стало открытием, что после того, как немцы всё же захватили крепость, сюда приехали Гитлер и Муссолини — посмотреть, с чего они начали покорение Советского Союза. Они входили через Тереспольские ворота. Сохранились видеоматериалы этого визита.

Экскурсий в Брестскую крепость — огромное количество. Огорчило то, что дети ходят по ней, уткнувшись в телефоны. Ну вы что, в телефонах посидеть пришли?! Коробит, когда люди подбегают к памятникам, развалинам с криками: «О, сфоткай меня, я залезу сюда!» Это же не развлекательный центр! А они делают селфи, влезая на развалины казематов, где убивали людей…

Знаменитый фонарщик. С 2009 года на главной пешеходной улице Бреста он каждый вечер зажигает фонари.

Улица Гоголя. Фонарь в виде героя гоголевской повести «Нос».

Беловежская пуща

— Во второй половине дня мы поехали в Беловежскую пущу. Она находится примерно в 50–60 км от города. Вход бесплатный. Есть ресторанчики, кафе, музей с чучелами животных, которые там обитают, фото охоты. В музей вход платный. А второй билет покупаешь — пройти к вольерам. Лайфхак: второй билет можно и не покупать. Выходишь из музея и просто идёшь до дороге. Билеты у вольеров никто не проверяет, но туристы об том не знают.

Вольеры огромные, метров 300 на 300, в них — страусы, зубры, олени… Но животные уходят в дальний угол: где-то прячутся, где-то отсыпаются. Их не видно. Мы ожидали большего. Прошли половину вольеров — разочаровались и поехали обратно.

По дороге увидели табличку о старинной башне в городке Каменец, свернули. Это круглая, простой формы сторожевая башня. Построена в 1271 году. Она входила в комплекс оборонительных сооружений Бреста. В давние времена, если жителям угрожала опасность, всё село пряталось здесь. Башня — из кирпича, с очень толстыми стенами. Как-то её хотели разобрать, но не смогли — настолько крепко соединены кирпичи. Башню посмотреть интересно, а в музее делать нечего.

Вернувшись в Брест, погуляли по городу. Хотели зайти в Музей возвращённых ценностей — сюда передают все произведения искусства, конфискованные на таможне: картины, реликвии, иконы, — но он оказался закрыт.

Беловежская пуща – это остатки древнего равнинного леса. Возраст некоторых деревьев насчитывает около 600 лет. Здесь водится 59 видов зверей, 24 вида рыб, 227 видов птиц.

Болели за наших

— Вечером был футбол — наши играли с испанцами. Первый тайм мы просидели в кафе, и там все болели за Россию. Потом нервы уже не выдержали — пошли досматривать домой. А когда начались пенальти и наши выиграли, я так орал — чуть из окна не вывалился. Но в городе стояла дикая тишина. Никто не кричал, не сигналил. Настроение было отличным — думаю: надо пойти прогуляться с российским флагом. Вышли на улицу: тихо, подозрительно спокойно. Пока гуляли по микрорайону, кто-то изредка бибикал. Я не кричал, просто шёл и размахивал флагом, думал: вот сейчас заберут… Но ничего! Подошёл к магазину, смотрю — подъезжает милицейская машина, останавливается через дорогу от меня. Ну всё, сейчас меня примут, мало ли какие там законы! Выскакивают двое милиционеров — мужчина и женщина — и на ту сторону: там мужичок поддатый идёт, скрутили и увезли.

По дороге домой

— Утром сдали ключи хозяйке и двинулись в обратную дорогу. Все дни стояла хорошая погода, а тут нас застал дождик. Завернули на заправку, залили бензин на все оставшиеся белорусские деньги, чтобы с собой в Калугу не везти. А вот кафе искали долго. Они на трассе есть, но почему-то были закрыты по техническим причинам. Проехали примерно 300 км и только тогда нашли первое кафе и смогли остановиться перекусить.

В нашей программе оставалось посетить ещё одну запланированную достопримечательность — Мирский замок. Заехали, посмотрели. Замок очень интересный, огромный. В нём закончили реставрацию, и впечатление он производит сильное. Можно было попробовать заехать в Хатынь. Но дождь, а туда всё-таки не на три минуты. Времени не оставалось. В Калугу приехали ночью, а утром уже надо было на работу.

По деньгам вдвоём уложились примерно в 20 тыс. За квартиру за три ночи отдали 6 тыс. рублей, на бензин потратили 6–7 тыс. Всё остальное — питание, билеты в музеи, ещё с собой взяли попробовать белорусских сыров, колбасы. Цены в магазинах примерно как у нас. Ну и магнитики привезли.

Каменецкая вежа, или средневековая «многоэтажка» донжон.

Эта статья была опубликована в №30 газеты Калужский перекрёсток от 25.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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