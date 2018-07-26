Ещё один молодой общественник получил в дар фотопортрет президента

26.07.2018 12:42 391

Проходящий в нашей стране Год волонтера полон ярких событий, говорящих о широте добровольческого движения в России, о множестве молодых людей, своей инициативной деятельностью подтверждающих готовность трудиться на благо родины.

Калужанин, студент третьего курса КФ МГТУ имени Н. Баумана Иван Белов, кроме получения профессиональных знаний, посвятил себя многообразной общественной деятельности. Во время предвыборной кампании Владимира Путина он являлся волонтером предвыборного штаба. Впечатлений, полученных в результате этого, хватило, чтобы вначале послать письмо на сайт Администрации Президента в поддержку Путина, а затем и просьбу о фотографии президента с его автографом. В письме наш волонтер не ограничился простой просьбой, а дал высокую оценку роли руководителя страны.

Спустя некоторое время поступил звонок, и 25 июля Ивана Белова пригласили для получения портрета в областную администрацию Калуги.

Фотопортрет Владимира Владимировича Путина с его автографом молодому человеку был торжественно вручен главным федеральным инспектором по Калужской области Александром Савиным и первым заместителем Городского Головы Калуги Алексеем Волковым.

– Я очень доволен и приятно поражен тем, что со мной произошло, – признался Иван Белов. – С появлением такого символического предмета надеюсь, что в жизни обязательно что-то вновь изменится. Ведь такой портрет является неким стимулом, примером, и, наверное, не только для меня. Владимир Путин – это пример успешного человека и руководителя, более того, человека сильной воли, в столь сложной внешнеполитической обстановке проводящий политику мира и созидания.

Иван Белов считает, что общественная деятельность останется лишь дополнением к основной работе. В перспективе – получение высшего технического образования и опыта, связанного с избранной профессией. В настоящее время герой нашей истории проходит практику на заводе «Тайфун» и надеется на продолжение своей трудовой биографии именно на этом предприятии.

Сергей ГРИШУНОВ.

Фото С. Гришунова