В Калуге прошёл бесплатный приём граждан «Ассоциацией юристов России»

25 июля в Калуге прошёл приём граждан «Ассоциацией юристов России» совместно со следственным управлением УМВД России по Калужской области, с целью оказания бесплатной юридической помощи.
Более 30 человек смогли проконсультироваться по интересующим их вопросам. Наиболее актуальные темы касаются сферы ЖКХ и жилищного права.
Приём вели член Совета Федерации Алексей Иванович Александров и заместитель начальника следственного управления УМВД России по Калужской области Валерий Дмитриевич Пустовойт.
Также в приёме участвовал депутат Городской Думы, руководитель Аппарата Калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Денис Олегович Курганов. Он отметил, что тематика вопросов разная, некоторые невозможно решить за 15-30 минут отведённые для приёма, с такими делами работают отдельно.
Бесплатные юридические консультации проводятся регулярно в Народном доме. О предстоящих мероприятия можно узнать на сайте «Ассоциации юристов России».
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