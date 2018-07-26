В Калуге прошёл бесплатный приём граждан «Ассоциацией юристов России»

26.07.2018 12:40 245

25 июля в Калуге прошёл приём граждан «Ассоциацией юристов России» совместно со следственным управлением УМВД России по Калужской области, с целью оказания бесплатной юридической помощи.

Более 30 человек смогли проконсультироваться по интересующим их вопросам. Наиболее актуальные темы касаются сферы ЖКХ и жилищного права.

Приём вели член Совета Федерации Алексей Иванович Александров и заместитель начальника следственного управления УМВД России по Калужской области Валерий Дмитриевич Пустовойт.

Также в приёме участвовал депутат Городской Думы, руководитель Аппарата Калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Денис Олегович Курганов. Он отметил, что тематика вопросов разная, некоторые невозможно решить за 15-30 минут отведённые для приёма, с такими делами работают отдельно.

Бесплатные юридические консультации проводятся регулярно в Народном доме. О предстоящих мероприятия можно узнать на сайте «Ассоциации юристов России».