Калужан приглашают понаблюдать за лунным затмением и великим противостоянием Марса

Вечером в пятницу, 27 июля, в Калуге состоится акция «Тротуарная астрономия». Её проводит Калужское общество любителей астрономии («КОЛА»). В этот раз акция будет посвящена двум грандиозным астрономическим явлениям – полному лунному затмению, которое совпадёт с великим противостоянием Марса.

Полная фаза затмения Луны продлится с 22:30 27 июля до 01:14 28 июля. Это будет самое продолжительное полное лунное затмение в XXI веке. Наблюдать за астрономическим явлением смогут жители большинства регионов России, кроме Дальнего Востока.

Также 27 июля Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. Такое случается раз в 15-17 лет. Во время великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере.

- Также будут видны Сатурн и Юпитер – настоящий Парад планет, - рассказал нам руководитель Калужского общества любителей астрономии Александр КОШЕЛЕВ.

Желающих поучаствовать в «Тротуарной астрономии» ждут 27 июля в 22:00 на обзорной площадке Инновационного культурного центра с южной стороны.