1 808 000 рублей помог вернуть калужанам Роспотребнадзор

В понедельник, 23 июля, калужское управление Роспотребнадзора отчиталось о своей работе за первое полугодие 2018 года в части защиты интересов прав калужан в суде.
Как выяснилось, за шесть месяцев калужский Роспотребнадзор направил в суд 32 иска, из которых один иск от группы потребителей, 9 от неопределённого круга лиц, а остальные 22 в защиту конкретных потребителей.
Наибольшее число исков было подано на предприятия, продававшие сложную бытовую технику. Таких было семь. 5 исков подали на продавцов мебели, по 2 иска на страховщиков и продавцов пищевых добавок – бадов, один иск в отношении предприятия, оказывающего бытовые услуги.
- В настоящее время 24 иска рассмотрено в судах, - говорят в Роспотребнадзоре. - С учетом исков, поданных в конце 2017 года, все решения судов вынесены в пользу потребителей. Им присуждено денежных средств на сумму 1 132 000 рублей, в том числе 55 000 морального вреда.
Помимо этого, Роспотребнадзор выступил в качестве эксперта в судах по делам о защите прав потребителей. Он выдал 33 заключения. В настоящее время 30 процессов, в которых использовались экспертизы Роспотребнадзора, уже завершены. В 26-ти случаях суд встал на сторону потребителей. По этим решениям им присудили в общей сложности 676 тысяч рублей, из которых компенсация морального вреда составила 29 тысяч рублей.
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