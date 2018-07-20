Как благоустроить территории и зачем нужны старосты в населенных пунктах

Два этих вопроса рассматривались 19 июля на Консультативном совете глав муниципальных образований Калужской области.
Свои предложения по первой теме выдвинули присутствовавшие на заседании депутат Законодательного собрания Калужской области Андрей Литвинов и заместитель министра – начальник Управления ЖКХ Калужской области Руслан Маилов, а также – в режиме видеоконференцсвязи - главы администраций муниципальных образований.
Председатель Заксобрания Калужской области, председатель Консультативного совета Виктор Бабурин отметил важность вопросов благоустройства территорий не только для благополучия местных жителей, но и в плане привлечения в наш регион новых инвесторов. В качестве образца для подражания Виктор Сергеевич привел город Обнинск, где побывал накануне.
По результатам обсуждения было принято решение доработать правила благоустройства муниципальных образований в соответствии с новыми требованиями федерального и областного законодательства и предусмотреть средства на проведение мероприятий по благоустройству при формировании бюджетов муниципальных образований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Заслушали на заседании и доклады глав администраций по теме «Об опыте содействия развитию института старост сельских населенных пунктов». Старосты должны доводить до власти проблемы населения и способствовать их решению. В результате их усилий в отдельных сельских поселениях ремонтируются дороги, налаживается водоснабжение, проводится электричество.
Консультативный совет рекомендовал представительным органам муниципальных образований реализовать предоставленные федеральным законодательством полномочия по внедрению института старост, используя накопленный положительный опыт их работы в нашей области. Это делается для развития гражданских инициатив.
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