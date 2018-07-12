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Александр Иванов попросил полицию усилить работу по защите стариков от мошенников

12.07.2018 14:54 0 258
Александр Иванов попросил полицию усилить работу по защите стариков от мошенников

12 июля Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Калуге за первое полугодие 2018 года.

Поблагодарив сотрудников ведомства за проделанную работу, Глава города заострил внимание на том, что в городе участились случаи мошеннических действий по отношению к калужанам преклонного возраста. Под предлогом лечения им навязывают приобретение дорогостоящих медицинских и бытовых приборов и аппаратов, стоимость которых в реальности оказывается в несколько раз ниже. Александр Иванов призвал усилить работу по выявлению таких случаев и поиску мошенников.

Еще одна важная тема была поднята Главой города в ходе совещания. В Калуге за несколько последних лет было установлено 120 уличных тренажерных комплексов. Во многих дворах они активно используются людьми самого разного возраста. Но есть случаи, когда тренажеры используются группами подростков не по назначению. Это приводит не только к тому, что дорогостоящее оборудование выходит из строя и ремонтировать его приходится из городского бюджета. Жители домов, во дворах которых установлены тренажерные комплексы,  становятся невольными свидетелями постоянного шума, нецензурной брани, распития пива и т.д. И все это на глазах детей, гуляющих во дворах. Александр Иванов предложил систематически проводить рейды полиции совместно с представителями управления образования,  молодежной политики города, депутатов по таким неблагополучным дворам, проводить воспитательные беседы с подростками, нарушающими общественный порядок, а если нужно и с их родителями.


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Тэги: общество городская дума
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