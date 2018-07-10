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Александр Иванов поздравил своих избирателей с Днём семьи, любви и верности

10.07.2018 16:49 0 161
Александр Иванов поздравил своих избирателей с Днём семьи, любви и верности

Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил с Днём семьи, любви и верности своих избирателей Веру Тимофеевну и Александра Николаевича Межуевых, семье которых уже более полувека.

В теплой, дружеской атмосфере за чашкой чая они вспоминали, как познакомились. «Вера работала на телеграфе в воинской части в Козельске,а  я был в то время сержантом. Она была заметная, всегда ходила с распущенными длинными, пушистыми волосами», - рассказывает Александр Николаевич, а Вера Тимофеевна добавляет: «Это было в 1964-том году, а в новогоднюю ночь он меня поцеловал под ёлкой и первый раз пошёл провожать».

В 1966 году они поженились, долгое время после многочисленных переездов проработали на Калужском турбинном заводе, вырастили дочь и сына. Сейчас у Межуевых трое внуков.

Александр Николаевич и Вера Тимофеевна прожили все эти годы душа в душу. На вопрос о секретах семейного счастья и долголетия, отвечают, что нужно уметь уступать друг другу.

«Причину для развода любая семья может найти, из-за любой мелочи можно перессориться, - прокомментировала Вера Межуева. - Но надо всегда включать мозги и здраво размышлять, а дальше что? А что будет лучше для всех? А потом уже и дети останавливают от необдуманных поступков. Да и у моего мужа была привычка: если поссорились утром, то вечером иду с работы, открываю дверь, а он мне – розочку. Ну как тут можно сердиться».

Вручая чете Межуевых памятный подарок, Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов пожелал им здоровья, семейного тепла и уюта в доме. «Я рад в вашем лице поздравить всех калужан с таким хорошим и светлым праздником - Днём семьи, любви и верности. Очень радует, что в моем округе, в нашем городе есть крепкие, счастливые семьи, с добрыми традициями, которые, безусловно, служат прекрасным примером для нашей молодежи».


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Тэги: общество городской голова калуги
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