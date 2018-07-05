Так Дом архитектора Яковлева выглядел до ремонта.

Сказочной избушкой Берендея называют одноэтажный домик под номером три, расположенный практически в самом начале улицы Луначарского. Это одно из двух сохранившихся в Калуге зданий в стиле деревянного модерна, построенное в 1910 году губернским инженером и архитектором Александром Яковлевым. Именно под его руководством в Калуге строились дома купцов Ракова и Домогацкого, здания синагоги и Пушкинского училища (ныне это школа № 6). Яковлев бесплатно сделал проект постройки Народного дома, за что в 1912 году был избран почётным членом Общества ревнителей о народном благе в память 1812 года.

А так он выглядит сейчас.

Снос после ремонта

Много лет Дом Яковлева числился выявленным объектом культурного наследия. Охранного статуса он лишился в 2008 году. До недавнего времени в нём жили люди. Его расселили буквально несколько месяцев назад. По имеющейся у нас информации, некий инвестор выкупил этот дом и соседний. Собственники получили либо денежные компенсации, либо новое жильё. Поговаривают, в планах у владельца — снести здания и на их месте построить новые. В общем, типичная для Калуги история.

Ирония судьбы заключается в том, что год назад этот дом, когда он ещё был жилым и частные инвесторы им не интересовались, попал в поле зрения участников проекта по сохранению в городах исторической среды «Том Сойер Фест». Энтузиасты за свой счёт привели здание в порядок, и оно снова стало похоже на сказочную избушку. Ремонт обошёлся волонтёрам в сумму около 300 тыс. рублей.

— Мы заменили практически весь фасад, фундамент, двери, декоративные детали, крыльцо, покрасили само здание, — говорит координатор проекта Ольга НЕБОЛЬСИНА. — Разговоры о сносе начались ещё прошлой осенью, когда мы доделывали дом. Одна из жительниц рассказала, что к ним уже приходили риэлторы. Они сообщили, что здание будут сносить, и предлагали варианты. В конце мая мы заходили туда — двери никто не открыл. Жители соседнего дома сказали, что там больше никто не живёт.

«Неповторим и прекрасен»

Активная общественность Калуги в лице архитекторов, краеведов, художников, волонтёров, обеспокоенная судьбой исторического здания, обратилась с открытым письмом к городскому голове, в котором просила сохранить историческое здание.

«Почему власти города и области так мало ценят наш старинный город и его уникальную архитектуру прошлого?! — пишут, в частности, авторы обращения. — В исторической части города почти не осталось деревянных домов, а ведь Калуга на протяжении шести веков была в основном деревянной! Построенный в начале XX века по индивидуальному проекту владельца Дом Яковлева на протяжении века был украшением нашего города, его архитектурной доминантой на Никольской улице. Дом всегда привлекал к себе внимание необычной архитектурой, он неповторим и прекрасен! Просим вас рассмотреть вопрос об исключении дома № 3 по ул. Луначарского из списка на снос, проявить уважение к нашему старинному городу, сохранить его своеобразие для будущих поколений благодарных калужан».

В сохранённом доме авторы письма предлагают устроить музей деревянного зодчества Калуги, а рядом разбить сквер.

— Дом Яковлева вместе с угловым зданием — зданием Народной гимназии — создаёт начало улицы Луначарского. Получается определённый архитектурный комплекс, который обращает нас к ранней истории этого места — в том числе той, которая связана с К. Э. Циолковским, — комментирует генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. — Без таких зданий исторические связи разрушаются. Если мы хотим, чтобы наш город оставался историческим, чтобы было ощущение сопричастности с XVIII–XIX веками, эти виды нужно сохранять.

В списках не значится

Мы сделали несколько запросов в городскую управу Калуги с просьбой прокомментировать информацию о сносе Дома Яковлева. Нам ответили, что здание ветхим и аварийным не является, поэтому намерений сносить его у города нет.

«Информация о том, что указанный дом выкуп­лен частным инвестором, в Управлении ЖКХ отсутствует», — говорится также в ответе на наш запрос.

Однако чуть позже мы получили ещё одно письмо, которое отчасти подтверждает, что опасения калужан небеспочвенны.

«По информации отдела градостроительного планирования Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги, дом, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 3, — входит в состав территории, в отношении которой принято решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с постановлением городской управы города Калуги от 07.05.2018 № 4477-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская», — сообщается в этом документе.

Мы заглянули в данное постановление и выяснили, что проекты планировки и межевания этой части города предложила подготовить некая Родионова Г.К. Обращение от неё поступило 24 апреля нынешнего года. Документы заявительница готова разработать за счёт собственных средств. В какие сроки она планирует это сделать, пока неизвестно.

Что дальше?

Есть ли у Дома Яковлева шанс быть спасённым, сейчас никто не скажет. Однако не дать снести его — это лишь полдела. А что дальше? Кто займётся восстановлением здания, обустройством в нём музея? Эти вопросы пока остаются без ответов.

Вряд ли подобные проекты интересны частным инвесторам. А у города на такие вещи обычно средств нет. Поэтому велика вероятность того, что «избушка Берендея» либо сгорит, либо сгниёт, простояв зиму без отопления.

Эта статья была опубликована в №27 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

Уважаемые читатели! Где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.