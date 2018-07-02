Обнимашки за платья, ракета до Юпитера, корабли с крыльями - в Калуге прошёл городской арт-пикник

В субботу, 30 июня, Богом забытый скверик за кинотеатром «Центральный» в Калуге внезапно преобразился. Пространство заполнили необычные конструкции в виде кита, между деревьев протянулись флажки-гирлянды и бумажные зелёные фонарики. Сквер вновь наполнился детскими голосами, как лет 14-15 назад, когда это место было ещё живым и пользовалось у горожан большой популярностью.

Потом начались долгие годы забвения, из которого скверик вывели организаторы первого городского арт-пикника «Зелёный кит». В этом качестве выступили несколько известных в Калуге городских сообществ: «Среда обитания», «Мы разделяем», «Открытая мастерская» и «Город рядом».

- Почему такое название – «Зелёный кит»? Кит – это такое большое, редкое животное, символ единения мира, который, по преданию, держался на трёх китах, - объясняет один из организаторов мероприятия Екатерина НИКОЛАЕВА. – А зелёный, потому что мы настроены на волну сохранения природных ресурсов и этого прекрасного сквера.

- Мы начали с того, что покрасили старую ржавую детскую площадку, которая находится в скверике, и повесили там тарзанку, - говорит ещё один организатор Ирина РЕЙНУС. – И здесь сразу стали появляться дети!

- В будущем хотелось бы сделать хорошую игровую зону – это наша такая большая совместная идея, - добавляет Ирина. – Есть желание сделать это пространство творческим, вертящимся, мыслящим.

В прошлую субботу здесь действительно всё крутилось, вертелось и мыслило. Гости «Зелёного города» могли посетить несколько мастер-классов и научиться, например, делать брошки из старых полиэтиленовых пакетов.

За соседним столом ребятишки и их родители учились лепить из глины.

Здесь можно было сшить сумочку или мягкую игрушку в виде кита.

Кто-то развлекался, разрисовывая картонный забор и расписывая ящики-клумбы.

Большим интересом пользовалась у горожан всех возрастов столярная мастерская. С огромным удовольствием пилили, строгали, стучали молотком не только мужчины, но и прекрасные дамы.

Во время арт-пикника работал летний фримаркет.

Некоторые вещи отдавали даром – за обнимашки.

Одним из главных событий арт-пикника стал игровой эксперимент «Хочу играть!». Его организатор Наталья АНДРЕЕВА предложила родителям с детьми смастерить конструкции из… обычных картонных коробок.

- Этим экспериментом мы хотим показать, что игра — естественная потребность ребёнка и что для этого не нужны дорогие гаджеты и игрушки – необходим лишь «свободный игровой материал», - объясняет Наталья. – Это игра, направленная на ребёнка, по его правилам и сюжету, а взрослые – помощники в реализации его задумок.



Наталья АНДРЕЕВА (фото из личного архива Натальи).

Специально для «Хочу играть!» организаторы собрали огромное количество «стройматериалов».

- Сколько именно, точно не скажу, но комната два метра на полтора была практически целиком заполнена коробками, - говорит Ирина Рейнус. – Что-то собрали по организациям, что-то привезли друзья. После окончания мероприятия весь «стройматериал» отправился на переработку.

Взрослые поначалу слегка опешили: что такого интересного можно сделать из каких-то коробок? Инициативу взяли в свои руки дети. Они что-то красили, разрезали, клеили. Потихоньку к процессу подключались и родители. И вскоре на игровой площадке стали появляться домики, корабли, ракеты, автомобили и паровозики.

- Меня зовут Олеся, сына – Никита, ему 6 лет, - знакомлюсь с одной из калужанок. – Он у нас большой фантазёр, любит что-нибудь придумывать, мастерить. У нас получился корабль с крыльями. Это тоже идея ребёнка.

- Сначала мы хотели смастерить машину, но пока получается танк, - говорят Людмила и Дмитрий. Они участвовали в эксперименте со своими тремя детьми Любой, Георгием и Верой. – Находим потихонечку одну деталь – прикручиваем, потом – другую. Что в итоге будет, пока сами не знаем. Занимаемся таким делом в первый раз, и нам очень нравится!

Калужанки Маша и Маргарита участвовали в игровом эксперименте с сыновьями Александром и Ярославом. Этот танк – идея мамы Риты.

- Сказался настрой ребёнка на военную службу, который активно идёт от папы, - говорит Маргарита. – Сын увлечён военной тематикой: оружием, самолётами, танками. И мы, конечно, тоже. Идея мероприятия – собраться и сделать что-то вместе с детьми – замечательная. Это намного лучше, чем сидеть в телефоне и листать в Интернете какие-то картинки или смотреть мультики.

Вот эту паутинку-сушилку придумала трёхлетняя Анжелика (на фото – слева).

Самой монументальной конструкцией, построенной во время игрового эксперимента, стала вот эта ракета. Делал её настоящий семейный подряд: 6-летний Захар вместе с бабушкой, дедушкой, мамой, папой и младшим братом Андреем.

- Я придумал ракету не сразу, - рассказывает Захар. – Но потом я немножко подумал и придумал. Полечу на ней на Юпитер, потому что это самая большая планета в Солнечной системе.

Как оказалось, мальчик сильно увлечён темой космоса: «У меня есть и атлас Солнечной системы, и атлас Вселенной!»



- Организаторы – молодцы! – добавили бабушка Елена Владимировна и мама Галина. – Такая деятельность очень полезна не только для детей, но и для взрослых. К тому же она очень сближает. Нам всё очень понравилось, спасибо!

А это, наверное, самый романтичный объект на площадке «Хочу играть!» – корабль с алыми парусами. Его придумали Роман и его 6-летняя внучка Милана.

- Идея возникла спонтанно, - говорит Роман. – Сначала, когда мы только пришли, я вообще не понял, что нужно делать, и даже подумал, что у нас ничего не получится. Творить начала Милана, я подключился уже в процессе. Постепенно он меня захватил, стали находиться какие-то детали, появилась идея. А потом я увидела красную ткань и сказал: «У нас будет корабль с алыми парусами!»

Завершился арт-пикник чтением книги «Последнее дерево в городе» с книжным клубом «Читаймам»…

… и совместной посадкой цветов в те самые ящики-клумбы, которые дети разрисовывали часом ранее.

- Мероприятие отличное! Как будто в детство окунулись, - делились впечатлениями родители. – Побольше бы таких у нас в городе!

- Нам всё очень понравилось, - добавляли дети. – Потому что ярко, красиво, интересно и радостно!

Главной идеей проекта было показать, как своими силами можно улучшить пространство вокруг себя. Судя по отзывам, задумка удалась на все 100%. Калужане, по сути, доказали самим себе: ждать корабля с алыми парусами совершенно не обязательно, потому что его можно построить самим.

Что касается дальнейшей судьбы арт-пикника, то организаторы рассчитывают, что он будет проходить в скверике за «Центральным» постоянно. А значит, есть надежда, что «Зелёный кит» поселился здесь надолго.

Фото автора.

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