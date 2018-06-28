Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Пятница, 29 июня
$ 63.14 0.35
73.60 0.20
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Александр Иванов принял участие в работе экзаменационной комиссии РАНХиГС

28.06.2018 14:23 0 535
Александр Иванов принял участие в работе экзаменационной комиссии РАНХиГС

28 июня в Калужском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошел очередной этап защиты дипломных проектов по специальности «государственное и муниципальное управление». В работе экзаменационной комиссии принял участие Глава городского самоуправления Александр Иванов.

Еще в 2016 году Городская Дума города Калуги и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках договора проводятся совместные конференции, семинары, круглые столы, студенты академии посещают заседания Думы и думских комитетов, участвуют в публичных слушаниях по различным вопросам городской жизни, проходят учебную и преддипломную практику в подразделениях Городской Думы.

Глава города оценил актуальность выбранных выпускниками тем дипломных проектов и уровень подготовки будущих специалистов. «Видно, что студентам выбранные темы интересны, они всесторонне их проработали, изучили, но ощущается, что немного не хватает практических знаний,- поделился своими впечатлениями Александр Иванов. - Затронуты вопросы документооборота, профессионального развития кадров муниципального образования, перспективы развития ТОСов, проблемы разработки и реализации молодёжной политики. Эти выпускники – будущие сотрудники органов местного самоуправления. Наша задача – создать все условия  для их дальнейшего развития и обучения, выявить наиболее способных, инициативных, деятельных и включить их в кадровый резерв специалистов».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: городская дума
Еще новости из рубрики «Общество»

Городская Дума провела заключительное заседание перед летним перерывом 27.06.2018 12:41

Депутаты осмотрели новое здание Калужского театра кукол 27.06.2018 09:42

Герои нашего времени 25.06.2018 12:32

Заместитель председателя Городской Думы высадил деревья у школы 25.06.2018 11:07

Более 1600 выпускников приняли участие в празднике 25.06.2018 11:06

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 30 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 30 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха
сб 30 июня, 13:00
Научная суббота
Безумная лаборатория
вс 01 июля, 11:00
Мастер-класс по мыловарению
Тарарам, детская игровая площадка

Концерты

пт 29 июня, 18:00
«Летний джем» 2018
Гостиные ряды
пт 29 июня, 19:00
Концерт группы "Космос"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 30 июня, 21:00
SolReid
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 01 июля, 20:00
МиМиКa: презентация альбома
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Ты водишь!
Ночная смена
8 подруг Оушена
Распрекрасный принц
Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка принял участие в выставке «День поля-2018»

«Ростелеком» обеспечил интернет на «Дне Калужского поля»

Молодые специалисты филиала «Калугаэнерго» активно участвуют в конкурсах социальных проектов

Бесплатный Интернет и дом с уведомлениями

Последние объявления на KupiSlona.ru

Сиденье переднее R Audi A6 C5

Цена: 1 500 руб.

Сиденье переднее R Daewoo Nexia

Цена: 1 500 руб.

Топливный насос Honda Accord 2.0 99г

Цена: 2 500 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Куда уехать жить из России в теплые страны на ПМЖ | ТОП-7 стран

Люки для объектов частного строительства: виды и особенности выбора

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.