Александр Иванов принял участие в работе экзаменационной комиссии РАНХиГС

28 июня в Калужском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошел очередной этап защиты дипломных проектов по специальности «государственное и муниципальное управление». В работе экзаменационной комиссии принял участие Глава городского самоуправления Александр Иванов.
Еще в 2016 году Городская Дума города Калуги и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках договора проводятся совместные конференции, семинары, круглые столы, студенты академии посещают заседания Думы и думских комитетов, участвуют в публичных слушаниях по различным вопросам городской жизни, проходят учебную и преддипломную практику в подразделениях Городской Думы.
Глава города оценил актуальность выбранных выпускниками тем дипломных проектов и уровень подготовки будущих специалистов. «Видно, что студентам выбранные темы интересны, они всесторонне их проработали, изучили, но ощущается, что немного не хватает практических знаний,- поделился своими впечатлениями Александр Иванов. - Затронуты вопросы документооборота, профессионального развития кадров муниципального образования, перспективы развития ТОСов, проблемы разработки и реализации молодёжной политики. Эти выпускники – будущие сотрудники органов местного самоуправления. Наша задача – создать все условия для их дальнейшего развития и обучения, выявить наиболее способных, инициативных, деятельных и включить их в кадровый резерв специалистов».
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