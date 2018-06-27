Чёрных аистов засняли в калужском лесу

Семья чёрного аиста поселилась в этом году в калужском нацпарке «Угра». На днях удалось снять на фото и видео трёх птенцов, которые вылупились в гнезде.
Как отмечают специалисты нацпарка, в Калужской области обитает не более 20 чёрных аистов. В России их осталось 2300-2500. Птица занесена в Красную книгу.
- Обычно в кладке черного аиста бывает от 4 до 7 яиц, из которых вылупляются от 3 до 6 птенцов, - рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Угра» Александр РОГУЛЕНКО. - Нам удалось запечатлеть трех белых пушистиков с их статными черными родителями. На представленных фотографиях и видео «нашим» аистятам всего около трех-четырёх недель. У них еще только начинают появляться их настоящие черные перья. Через месяц-полтора птенцы полностью вылиняют, окрепнут и вылетят из гнезда для того, чтобы совершить дальний перелет к одному из мест зимовок, которые расположены в Африке, Индии или южном Китае. Там молодые аистята останутся, пока полностью не повзрослеют, чтобы потом вернуться и создать здесь на всю жизнь новую семью.
Черный аист в дикой природе живет до 18 лет, создавая семьи лишь на третий-пятый год жизни.
А каких редких птиц или животных в Калужской области встречали вы? Пишите в комментариях или присылайте фото и видео на ev@kp.kaluga.ru.
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