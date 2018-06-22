В День памяти и скорби в Калуге почтили память погибших

22.06.2018 14:44 248

22 июня на площади Победы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Почтили память павших руководители города, ветераны и труженики тыла, учащиеся калужских школ.

Принял участие в церемонии и Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ.

– Сегодня «День памяти и скорби», в четыре часа утра ветераны и жители нашего города приняли участие в акции «Свеча памяти», – рассказал Александр ИВАНОВ, – сегодня мы возлагаем цветы к Вечному огню и отдаём дань памяти тем, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины. Мой отец – участник Великой Отечественной войны, он рассказывал мне о том, как началась эта ужасная война и сегодня наш долг – сделать всё необходимое для сохранения нашего хрупкого мира. Мы неустанно повторяем простые и понятные слова «Пусть всегда будет мирное небо над головой»!