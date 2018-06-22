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Выставка «День калужского поля» открылась в Перемышльском районе

22.06.2018 12:18 0 483 Дмитрий Ивьев
Выставка «День калужского поля» открылась в Перемышльском районе

В четверг, 21 июня, в поселке Калужская опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района состоялось торжественное открытие выставки «День калужского поля - 2018».

В мероприятии приняли участие глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, министр сельского хозяйства области Леонид ГРОМОВ, а также главы муниципалитетов, представители профильного научного и образовательного комплекса, специалисты сельхозпредприятий, компаний-переработчиков, дилеры и производители техники, гости из соседних субъектов.

На выставке представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, новые разработки аграрной науки, элитные семена и многое другое, необходимое для эффективного сельскохозяйственного производства. Впервые продемонстрированы  квадрокоптеры со спектральным анализом посевов, определяющие степень засоренности озимых и яровых культур.

Формат праздника позволяет не только узнать о новых сельхозкомплексах и оценить их в работе, но и обсудить со специалистами возможности агрегатов. Производители белорусской техники показали кормозаготовительный комбайн КВК-800. Российский завод «Ростсельмаш» - новый высокопроизводительный зерноуборочный комбайн РСМ-161, мощный трактор Верситайл 2375, а также тяжелую дисковую борону DV 1000/600 для работы по вовлечению в оборот залежных земель. Кировский тракторный завод представлен новой серией тракторов К-424 «Кирюша».

Анатолий Артамонов на выставке вручил награды победителям конкурса профессионального мастерства «Лучший пахарь 2018 года среди студентов учебных заведений».

По его мнению, конкурсанты сделали правильный выбор, связав свою судьбу с сельским хозяйством. Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс области успешно решает задачи по инновационному развитию. Благодаря стабильной государственной поддержке, притоку инвестиций, внедрению современных технологий область достигает амбициозных результатов, «о которых всего лишь несколько лет назад возможно было только мечтать». В этом году, например, калужские животноводы перешагнут 7000-ый рубеж по надоям молока на одну корову. 

Отметим, что за 13 лет День поля стал одной из крупнейших в ЦФО площадок для обсуждения новых идей и инновационных технологий в аграрном секторе. Число его участников ежегодно увеличивается. В этом году аграрии познакомятся с результатами проведения опыта по защите растений одного из отечественных  производителей пестицидов и посетят тематические семинары. На презентации сельскохозяйственной техники – обменяются контактами с коллегами и потенциальными партнерами.

Завершится «День калужского поля - 2018» 22 июня. Будет организована сессия «Атлас новых профессий» и пройдет торжественное награждение участников выставки.

Мероприятие проходит при поддержке министерства сельского хозяйства области. Её организаторы - ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», ФГБНУ Калужский НИИСХ и выставочная компания ООО «Центр».


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Тэги: область
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