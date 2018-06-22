Выставка «День калужского поля» открылась в Перемышльском районе

В четверг, 21 июня, в поселке Калужская опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района состоялось торжественное открытие выставки «День калужского поля - 2018».
В мероприятии приняли участие глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, министр сельского хозяйства области Леонид ГРОМОВ, а также главы муниципалитетов, представители профильного научного и образовательного комплекса, специалисты сельхозпредприятий, компаний-переработчиков, дилеры и производители техники, гости из соседних субъектов.
На выставке представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, новые разработки аграрной науки, элитные семена и многое другое, необходимое для эффективного сельскохозяйственного производства. Впервые продемонстрированы квадрокоптеры со спектральным анализом посевов, определяющие степень засоренности озимых и яровых культур.
Формат праздника позволяет не только узнать о новых сельхозкомплексах и оценить их в работе, но и обсудить со специалистами возможности агрегатов. Производители белорусской техники показали кормозаготовительный комбайн КВК-800. Российский завод «Ростсельмаш» - новый высокопроизводительный зерноуборочный комбайн РСМ-161, мощный трактор Верситайл 2375, а также тяжелую дисковую борону DV 1000/600 для работы по вовлечению в оборот залежных земель. Кировский тракторный завод представлен новой серией тракторов К-424 «Кирюша».
Анатолий Артамонов на выставке вручил награды победителям конкурса профессионального мастерства «Лучший пахарь 2018 года среди студентов учебных заведений».
По его мнению, конкурсанты сделали правильный выбор, связав свою судьбу с сельским хозяйством. Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс области успешно решает задачи по инновационному развитию. Благодаря стабильной государственной поддержке, притоку инвестиций, внедрению современных технологий область достигает амбициозных результатов, «о которых всего лишь несколько лет назад возможно было только мечтать». В этом году, например, калужские животноводы перешагнут 7000-ый рубеж по надоям молока на одну корову.
Отметим, что за 13 лет День поля стал одной из крупнейших в ЦФО площадок для обсуждения новых идей и инновационных технологий в аграрном секторе. Число его участников ежегодно увеличивается. В этом году аграрии познакомятся с результатами проведения опыта по защите растений одного из отечественных производителей пестицидов и посетят тематические семинары. На презентации сельскохозяйственной техники – обменяются контактами с коллегами и потенциальными партнерами.
Завершится «День калужского поля - 2018» 22 июня. Будет организована сессия «Атлас новых профессий» и пройдет торжественное награждение участников выставки.
Мероприятие проходит при поддержке министерства сельского хозяйства области. Её организаторы - ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», ФГБНУ Калужский НИИСХ и выставочная компания ООО «Центр».
Выпускники получили золотые медали из рук губернатора 21.06.2018 16:18
Немецкие депутаты посетили Калугу 21.06.2018 12:54
В Калужской области обсудили вопросы информационной безопасности 20.06.2018 12:58
«Ягужинские чтения» открылись в Калуге 15.06.2018 19:52
Суппорт передний Audi 80/90 B4
Суппорт передний Chevrolet Lacetti
Суппорт передний Chevrolet Lanos 1.5
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: