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Немецкие депутаты посетили Калугу

21.06.2018 12:54 0 370 Дмитрий Ивьев
Немецкие депутаты посетили Калугу

В среду, 20 июня, в Калуге губернатор Анатолий АРТАМОНОВ встретился с немецкой парламентской делегацией, которая во главе с депутатом Бундестага, членом комитета по иностранным делам Вальдемаром ГЕРДТОМ посещает наш регион с двухдневным рабочим визитом.

Гостям из Германии презентовали экономический потенциал нашего региона.

Анатолий Артамонов познакомил членов делегации с возможностями для ведения бизнеса.

- Калужскую область и Германию связывают добрые отношения, и Германия находится на первом месте среди деловых партнеров, - подчеркнул глава региона.

По его словам, в области созданы и продолжают активно развиваться предприятия в сфере автомобилестроения, фармакологии, сельского хозяйства и других направлений.

Губернатор также выразил заинтересованность региона во взаимодействии с Германией в сфере образования.

- В Калужской области - хорошие университеты, в которых могут получать образование немецкие студенты, - подчеркнул Анатолий Артамонов. - В свою очередь, студенты наших вузов могут учиться в вузах Германии. Это было бы эффективное взаимодействие.

Отдельное внимание глава региона уделил развитию сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

- В настоящее время есть конкретные договоренности в данном направлении. Нам это позволит развивать предприятия малого и среднего бизнеса, создавать рабочие места, - пояснил глава региона.

Вальдемар Гердт в свою очередь выразил благодарность за гостеприимство и подтвердил готовность к сотрудничеству:

- Мы здесь, чтобы наладить отношения между малым и средним бизнесом наших стран.


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Тэги: область
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